MAGAZİN

Siren Ertan'dan güldüren paylaşım!

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.05.2018 23:28 | Son Güncelleme

Sosyetik güzel Siren Ertan, geçtiğimiz günlerde Ersin Kayalar ile dünyaevine girmişti. Siren Ertan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini gülümsetti.

Siren Ertan'dan güldüren paylaşım!

İşlerinin yoğunluğu nedeniyle balayına çıkamayan Siren Ertan, durumunu sosyal medya hesabından paylaştığı bu esprili fotoğraf ile anlattı.

Evinin bahçesinde yıkanmış çamaşırların önünde bir fotoğrafını paylaşan Ertan, altına şu notu düştü:

Evliliğinin 2. gününde gelin hanımın günlüğü... Ahh ahh seni İtalya’da balayına götüreceğim demişti. Her şey buraya kadarmış. Dün evi topladım, çamaşırları bitirdim, şimdi de İstanbul’da atölye yolundayım. Yarın defilem var çalışmalıyım. Evde çalış, işte çalış, bir yerde bir yanlışlık var ama. Tamam bey tamam dönünce ütüye devam edeceğim.

b55cea00-451a-4aaa-bb68-969c07aef89b

Kılıçdaroğlu'ndan 'Org. Hulusi Akar' iddiası hakkında sert sözler Kılıçdaroğlu'ndan 'Org. Hulusi Akar' iddiası hakkında sert sözler
Şehidimizin kimliği belli olduŞehidimizin kimliği belli oldu
Yunanistan'da dikkat çeken Türkiye anketi: Savaş sesleriYunanistan'da dikkat çeken Türkiye anketi: Savaş sesleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
siren ertan ersin kayalar

En Çok Okunan Haberler

Acun bombayı patlattı! Survivor tarihinde bir ilk olacak

Acun bombayı patlattı! Survivor tarihinde bir ilk olacak

Yaşadığı yasak aşk iflas ettirdi! Kibariye ihaneti kabul edecek mi?

Yaşadığı yasak aşk iflas ettirdi! Kibariye ihaneti kabul edecek mi?

Kuşum Aydın'ın bu halinden eser kalmadı!

Kuşum Aydın'ın bu halinden eser kalmadı!

Beşiktaş'tan Tahkim Kurulu'na derbi itirazı!

Beşiktaş'tan Tahkim Kurulu'na derbi itirazı!

Muğla'dan sonra Manisa'da da deprem! Ege Bölgesi beşik gibi sallanıyor

Muğla'dan sonra Manisa'da da deprem! Ege Bölgesi beşik gibi sallanıyor

Enes Batur'un Youtube'dan kazandığı para dudak uçuklatıyor!

Enes Batur'un Youtube'dan kazandığı para dudak uçuklatıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Survivor'da Turabi'den ilginç yorum 'Benim gibi agresif insana bile...'

Survivor'da Turabi'den ilginç yorum 'Benim gibi agresif insana bile...'

Emre Altuğ Alaçatı'da gazino açıyor!

Emre Altuğ Alaçatı'da gazino açıyor!

Zara'dan takipçisine 'İngilizce' ayarı

Zara'dan takipçisine 'İngilizce' ayarı

Oyuncu Hatice Şendil gençlik fotoğrafıyla şaşırttı!

Oyuncu Hatice Şendil gençlik fotoğrafıyla şaşırttı!

Ebru Yaşar Aleyna Tilki'nin gözdesini kaptı!

Ebru Yaşar Aleyna Tilki'nin gözdesini kaptı!

Dini nikah kıyan Alişan'ı kızdıran yorumlar!

Dini nikah kıyan Alişan'ı kızdıran yorumlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.