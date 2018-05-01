Siren Ertan'dan güldüren paylaşım!

İşlerinin yoğunluğu nedeniyle balayına çıkamayan Siren Ertan, durumunu sosyal medya hesabından paylaştığı bu esprili fotoğraf ile anlattı.

Evinin bahçesinde yıkanmış çamaşırların önünde bir fotoğrafını paylaşan Ertan, altına şu notu düştü:

Evliliğinin 2. gününde gelin hanımın günlüğü... Ahh ahh seni İtalya’da balayına götüreceğim demişti. Her şey buraya kadarmış. Dün evi topladım, çamaşırları bitirdim, şimdi de İstanbul’da atölye yolundayım. Yarın defilem var çalışmalıyım. Evde çalış, işte çalış, bir yerde bir yanlışlık var ama. Tamam bey tamam dönünce ütüye devam edeceğim.





