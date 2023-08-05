MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şirinler Kayıp Köy konusu, oyuncuları ve seslendirenler! Şirinler Kayıp Köy filmi nerede çekildi? 5 Ağustos ATV yayın akışı

Şirinler Kayıp Köy konusu, oyuncuları ve seslendirenler! Şirinler Kayıp Köy filmi nerede çekildi? 5 Ağustos ATV yayın akışı

05.08.2023 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şirinler Kayıp Köy orijinal adıyla Smurfs: The Lost Village filmi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan filmin yönetmenliğini Kelly Asbury yapıyor. Peki, Şirinler Kayıp Köy filmi nerede çekildi? Şirinler Kayıp Köy konusu, oyuncuları ve seslendirenler! 5 Ağustos ATV yayın akışı

Şirinler Kayıp Köy orijinal adıyla Smurfs: The Lost Village filmi ile ilgili aramalar hız kazandı. Şirinler 3 filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. İşte Şirinler Kayıp Köy filmi ile ilgili merak edilenler ve 5 Ağustos ATV yayın akışı...

ŞİRİNLER KAYIP KÖY KONUSU

Şirinler'in yeni macerasında ekip, yine bir görev uğruna yollara koyulur. Gizemli bir harita ortaya çıkar ve gizli bir köyün yerini işaret eder. Bunun üzerine bu köyün güvenliği artık Şirinler'in ellerindedir. Şirine, Gözlüklü Şirin, Sakar Şirin ve Güçlü Şirin gizemli ormanda yolculuk ederek bu köyü keşfetmeye karar verirler. Ancak kötü kalpli Gargamel'in de bu haritadan haberi olur ve o da bu gizemli köyün peşine düşer. Artık bu köyü Gargamel'den önce bulmak Şirinler'in en büyük görevi haline gelir. Bu yolda Şirinler tarihinin en büyük gizemini de çözeceklerdir.

33161653922_68c3353368_o

ŞİRİNLER KAYIP KÖY FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Demi Lovato - Şirine
Mandy Patinkin - Şirin Baba
Jack McBrayer - Sakar Şirin
Danny Pudi - Gözlüklü Şirin
Joe Manganiello - Güçlü Şirin
Rainn Wilson - Gargamel
Julia Roberts - Smurfwillow
Gordon Ramsay - Fırıncı Şirin
Jake Johnson - Somurtkan Şirin
Tituss Burgess - Süslü Şirin
Gabriel Iglesias - Şakacı Şirin
Jeff Dunham - Çiftçi Şirin
Kelly Asbury - Nosey Smurf
Michelle Rodriguez - Smurfstorm
Ellie Kemper - Smurfblossom
Ariel Winter - Smurflily

33161653922_68c3353368_o (1)

5 AĞUSTOS ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Ateş Kuşları
10:00 Shannon’un Gökkuşağı (Yabancı Sinema)
12:00 Akıncı
12:20 Akıncı
13:00 Vermem Seni Ellere
16:20 Spectre (Yabancı Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Şirinler: Kayıp Köy (Yabancı Sinema)
21:50 Rampage: Büyük Yıkım (Yabancı Sinema)
23:45 John Wick 2 (Yabancı Sinema)
02:00 Vermem Seni Ellere
05:45 Bir Küçük Gün Işığı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaprak Dökümü Cevriye Hanım bakın kim çıktı! Kemal Sunal'la...Yaprak Dökümü Cevriye Hanım bakın kim çıktı! Kemal Sunal'la...
Kızı bakın kim çıktı! Çok ünlü bir isimKızı bakın kim çıktı! Çok ünlü bir isim
Son hali ağızları açık bıraktı! Görenler şaştı kaldıSon hali ağızları açık bıraktı! Görenler şaştı kaldı
Anahtar Kelimeler:
Şirinler show tv yayın akışı şirinler filmi Oyuncu ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Annesini merdivenden itip konserve kutusuyla dövdü

Annesini merdivenden itip konserve kutusuyla dövdü

Levi's, Merrell, Adidas... Moda dünyasının sevilen markalarında %40' varan indirim

Levi's, Merrell, Adidas... Moda dünyasının sevilen markalarında %40' varan indirim

Rüyasında gördü! Definden 26 yıl sonra mezarından çıkarttı

Rüyasında gördü! Definden 26 yıl sonra mezarından çıkarttı

Yatak odasından gelen seslerle ihaneti düşündü! Gerçek başka çıktı

Yatak odasından gelen seslerle ihaneti düşündü! Gerçek başka çıktı

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Günün Videosu

Yer: Kırıkkale... Sebebi duyanları şaşırtacak cinsten! "Daha önce böyle bir durumla karşılaşmamıştım"
Yer: Kırıkkale... Sebebi duyanları şaşırtacak cinsten! "Daha önce böyle bir durumla karşılaşmamıştım"
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.