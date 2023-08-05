Şirinler Kayıp Köy konusu, oyuncuları ve seslendirenler! Şirinler Kayıp Köy filmi nerede çekildi? 5 Ağustos ATV yayın akışı

Şirinler Kayıp Köy orijinal adıyla Smurfs: The Lost Village filmi ile ilgili aramalar hız kazandı. Şirinler 3 filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. İşte Şirinler Kayıp Köy filmi ile ilgili merak edilenler ve 5 Ağustos ATV yayın akışı...

ŞİRİNLER KAYIP KÖY KONUSU

Şirinler'in yeni macerasında ekip, yine bir görev uğruna yollara koyulur. Gizemli bir harita ortaya çıkar ve gizli bir köyün yerini işaret eder. Bunun üzerine bu köyün güvenliği artık Şirinler'in ellerindedir. Şirine, Gözlüklü Şirin, Sakar Şirin ve Güçlü Şirin gizemli ormanda yolculuk ederek bu köyü keşfetmeye karar verirler. Ancak kötü kalpli Gargamel'in de bu haritadan haberi olur ve o da bu gizemli köyün peşine düşer. Artık bu köyü Gargamel'den önce bulmak Şirinler'in en büyük görevi haline gelir. Bu yolda Şirinler tarihinin en büyük gizemini de çözeceklerdir.

ŞİRİNLER KAYIP KÖY FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Demi Lovato - Şirine

Mandy Patinkin - Şirin Baba

Jack McBrayer - Sakar Şirin

Danny Pudi - Gözlüklü Şirin

Joe Manganiello - Güçlü Şirin

Rainn Wilson - Gargamel

Julia Roberts - Smurfwillow

Gordon Ramsay - Fırıncı Şirin

Jake Johnson - Somurtkan Şirin

Tituss Burgess - Süslü Şirin

Gabriel Iglesias - Şakacı Şirin

Jeff Dunham - Çiftçi Şirin

Kelly Asbury - Nosey Smurf

Michelle Rodriguez - Smurfstorm

Ellie Kemper - Smurfblossom

Ariel Winter - Smurflily

5 AĞUSTOS ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Ateş Kuşları

10:00 Shannon’un Gökkuşağı (Yabancı Sinema)

12:00 Akıncı

12:20 Akıncı

13:00 Vermem Seni Ellere

16:20 Spectre (Yabancı Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Şirinler: Kayıp Köy (Yabancı Sinema)

21:50 Rampage: Büyük Yıkım (Yabancı Sinema)

23:45 John Wick 2 (Yabancı Sinema)

02:00 Vermem Seni Ellere

05:45 Bir Küçük Gün Işığı

