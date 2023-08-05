Şirinler Kayıp Köy konusu, oyuncuları ve seslendirenler! Şirinler Kayıp Köy filmi nerede çekildi? 5 Ağustos ATV yayın akışı

Şirinler Kayıp Köy orijinal adıyla Smurfs: The Lost Village filmi ile ilgili aramalar hız kazandı. Şirinler 3 filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. İşte Şirinler Kayıp Köy filmi ile ilgili merak edilenler ve 5 Ağustos ATV yayın akışı...
Şirinler'in yeni macerasında ekip, yine bir görev uğruna yollara koyulur. Gizemli bir harita ortaya çıkar ve gizli bir köyün yerini işaret eder. Bunun üzerine bu köyün güvenliği artık Şirinler'in ellerindedir. Şirine, Gözlüklü Şirin, Sakar Şirin ve Güçlü Şirin gizemli ormanda yolculuk ederek bu köyü keşfetmeye karar verirler. Ancak kötü kalpli Gargamel'in de bu haritadan haberi olur ve o da bu gizemli köyün peşine düşer. Artık bu köyü Gargamel'den önce bulmak Şirinler'in en büyük görevi haline gelir. Bu yolda Şirinler tarihinin en büyük gizemini de çözeceklerdir.
Demi Lovato - Şirine
Mandy Patinkin - Şirin Baba
Jack McBrayer - Sakar Şirin
Danny Pudi - Gözlüklü Şirin
Joe Manganiello - Güçlü Şirin
Rainn Wilson - Gargamel
Julia Roberts - Smurfwillow
Gordon Ramsay - Fırıncı Şirin
Jake Johnson - Somurtkan Şirin
Tituss Burgess - Süslü Şirin
Gabriel Iglesias - Şakacı Şirin
Jeff Dunham - Çiftçi Şirin
Kelly Asbury - Nosey Smurf
Michelle Rodriguez - Smurfstorm
Ellie Kemper - Smurfblossom
Ariel Winter - Smurflily
07:00 Ateş Kuşları
10:00 Shannon’un Gökkuşağı (Yabancı Sinema)
12:00 Akıncı
12:20 Akıncı
13:00 Vermem Seni Ellere
16:20 Spectre (Yabancı Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Şirinler: Kayıp Köy (Yabancı Sinema)
21:50 Rampage: Büyük Yıkım (Yabancı Sinema)
23:45 John Wick 2 (Yabancı Sinema)
02:00 Vermem Seni Ellere
05:45 Bir Küçük Gün Işığı