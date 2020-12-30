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Şirketi kurmasına bakılmaksızın işinden kovulan dünyaca ünlü CEO’ların isimleri sizi şaşırtacak!

Seray Üstün Seray Üstün 30.12.2020 14:25 | Son Güncelleme:
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Şirketi kurmasına bakılmaksızın işinden kovulan dünyaca ünlü CEO’ların isimleri sizi şaşırtacak!

Dünyaca ünlü şirketlerin kurucuları “Ben patronum, bana bir şey olmaz” mantığından oldukça uzak bir yaklaşıma sahiptir. Şirketlerin işleyişi içerisinde verdikleri yanlış kararlar ve yaşadıkları skandallar nedeniyle görevinden uzaklaştıran pek çok isim olmuştur. Sizler için kurduğu şirketten kovulan dünyaca ünlü CEO’ları derledik.

Milyonlar kazanan büyük markalara ait şirketler işleyiş olarak tamamen prestij üzerine hareket ederler. Marka bilinirliği ve markanın itibarı kurucu isimlerden daha ön planda bulunuyor. Bu yüzden skandallara adını yazdıran ünlü CEO’ların bazıları işlerinden oldu. İşte kurucusu olduğu şirketlerden kovulan CEO’lar...

DOV CHARNEY- AMERICAN APPAREL

DOV CHARNEY

Sıkıntılı bir süreç yaşayan Charney, görevi suistimal etmesi nedeniyle işinden kovuldu. Fabrikada iç çamaşırıyla gezmesiyle gündeme gelen Charney’in bu hareketi taciz davalarına konu oldu. Zimmete para geçirmek, yasa dışı göçmen çalıştırmak, kadın çalışanlara tacizde bulunmak ve bir erkek çalışanı boğmak gibi suçlamalarla dikkatleri çeken Charney, görevinden ayrıldıktan sonra yeni bir şirket kurdu. Los Angeles merkezli yeni şirketinin adını Apparel koyan Charney, tişört markası oluşturdu.

TRAVIS KALANICK- UBER

TRAVIS KALANICK

Uber’i bir dünya devi haline dönüştüren Kalanick, şirketin kurucu ortaklarından biriydi. Taciz ve ayrımcılık suçlamalarına maruz kalan Kalanick olayların ilk açığa çıktığı dönemde süresiz olarak izne ayrıldı. Süresiz izin sırasında ise şirketin kritik yatırım ortaklarından istifasını isteyen bir mektup aldı. İstifa baskılarına dayanamayan Kalanick görevinden ayrılmak zorunda kaldı.

GEORGE ZIMMER- MEN’S WEARHOUSE

GEORGE ZIMMER

Yönetim kuruluyla anlaşmazlık yaşayan Zimmer, sürecin ilk aşamasında CEO’luk görevinden ayrıldı. Şirketten tamamen uzaklaşmayan Zimmer daha kısıtlı yetkileri olan bir pozisyonda çalışmaya devam etti. Şirket hisselerinin yüzde 3.7’sine sahip olan Zimmer, 2014 yılında kovuldu. Ünlü CEO’nun kovulmasının ardından şirketin değeri yüzde 50 arttı.

ANDREW MASON- GROUPON

ANDREW MASON

Büyük umutlarla kurulmasına rağmen kısa süre içinde zarar etmeye başlan Groupun’un kurucusu ve CEO’su Moson’un görevine son verildi. Görevinden uzaklaşmasının ardından çalışanlarına bir mektup yazan Mason, “Groupon CEO’su olarak geçirdiğim yoğun ve harika 4,5 yıldan sonra ailemle daha çok vakit geçirmeye karar verdim. Şaka yaptım, bugün kovuldum” ifadelerine yer verdi. CEO görevinden ayrıldıktan sonra “Hardly Workin” adında bir albüm çıkartan Mason’un ayrılığının ardından şirket zarar etmeye devam etti.

DAVID NEELEMAN- JETBLUE

DAVID NEELEMAN

Amerika Birleşik Devletleri’nin en ekonomik havayolu şirketi olarak bilinen JetBlue’nun CEO’su Neeleman, kar fırtınası sırasında verdiği karardan dolayı kovuldu. Neeleman, kar fırtınası sırasında 1.700 uçuşu iptal eden ve 130 bin yolcuya rötar yaptıran Neeleman üç ayın sonunda görevinden uzaklaştırıldı.

Bu yanlış kararın sonrasında tam 22 milyon dolar kaybeden şirket, iki yıl üst üste zarar ederek seneyi kapattı. Azul Brazillian isimli başka bir havayolu şirketi kuran Neeleman sonrası, JetBlue ise kendini toparlamayı başardı.

STEVE JOBS- APPLE

STEVE JOBS

Teknoloji devi Apple’ı Steve Wozniak ile birlikte 1976 yılında kuran Jobs, 1985’teki yönetim kurulu toplantısında şirketin rotası ve Macintosh bilgisayar fiyatlandırması üzerine şirketle fikir ayrılığına düştü. Bu süreçte şirkette kovulan Jobs, 1997 yılında görevine geri döndü.

Jobs’un olmadığı 12 yıllık süreçte büyük zarar eden ve pazar payı giderek düşen Apple geri dönüş sonrası iPod, iPhone ve iPad gibi ürünlerle tekrar zirveye çıktı.

NOAH GLASS- TWITTER

NOAH GLASS

Twitter’ın gelişiminde büyük rol oynayan Noah Glass, kurucu ortaklardan Evan Williams tarafından 2006 yılında kovuldu. Noah’ın Twitter hesabının biyografisinde “I started this” (Bunu ben başlattım) yazısı ise dikkatleri çekmeyi sürdürüyor.

JERRY YANG- YAHOO

JERRY YANG

2008 yılında kurucularından Jerry Yang’ın görevine yeni birinin bulunması durumunda CEO’nun işine son verileceği açıklanmıştı. Microsoft’un 45 milyar dolarlık devasa satın alma teklifini reddeden Yang, birkaç ay sonra görevinden ayrıldı. Google’dan istediği reklam paylaşım anlaşmasını alamayan Yang, melek yatırımcısı olduğu Alibaba yönetim kurulunda görev aldı. Yang’ın gittiği gün %9 değer kazanan Yahoo’da kötü gidişi sürdü ve şirket Verizon’a satıldı.

MARTIN EBERHARD- TESLA

MARTIN EBERHARD

Henüz Elon Musk’ın adı duyulmamışken Tesla Motors’un CEO’su Eberhard’tı. Görevinden 2007 yılında kovulduktan sonra Elon Musk ile uzun ve yorucu süren bir hukuki mücadeleye girdi. Hukuki olarak istediğini elde edemeyen Eberhard, Volkswagen ile elektrikli otomobiller çalışmalar yaptı.

MIKE LAZARIDIS VE JIM BALSILLIE- RESEARCH IN MOTION (BLACKBERRY)

MIKE LAZARIDIS VE JIM BALSILLIE

iPhone ve Android’li cihazlar karşısında büyük pazar kaybetmesi sonrası RIM’in kurucuları olan Mike Lazaridis ve Jim Balsillie, yatırımcılardan gelen büyük baskı sonucu görevinden ayrıldı. Lazaridis ve bir başka RIM kurucu ortağı olan Doug Fregin ile yatırım şirketi kurarken, Jim Balsillie de sürdürülebilir teknolojiler üzerine çalışmalar yapmaya başladı.


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