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Şırnak'taki operasyonda Emine Toy ve Yılmaz Begiç öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 14:12 | Son Güncelleme

Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonda öldürülen teröristlerden birinin 600 bin TL ödülle turuncu kategoride yer alan Sarya kod adlı Emine Toy olduğu, diğer teröristin ise 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan Baran kod adlı Yılmaz Begiç olduğu belirlendi.

Şırnak'taki operasyonda Emine Toy ve Yılmaz Begiç öldürüldü

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şırnak-İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı’nca gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe operasyonunda etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin, 600 bin TL ödülle turuncu kategoride yer alan Sarya kod adlı Emine Toy olduğu, diğer teröristin ise 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan Baran kod adlı Yılmaz Begiç olduğu belirlendi."

BAKAN SOYLU'DAN OPERASYONA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, "Evlatlarımız bugün büyük bir başarının altına imza attılar. Sabahın erken vaktinde 8 teröristi ölü olarak ele geçirdiler. Göğüs göğse bir mücadeleydi. Uzun zamandır da takip ediyorlardı. Bir evladımız da ağır yaralandı. Biraz önce hastaneye intikal ettirdiler. Ancak maalesef kurtaramadık. Allah rahmet eylesin. Ailesine, çoluk çocuğuna Allah sabır versin. Büyük kahramandı. Oradaki tim komutanımızdı. Bu çatışmalardaki mesele şudur. İlk kendini öne atan ve timin önünde olan kişiydi. Onların yolculuğu belli ve şehitler tepesi boş değil. Allah bizi onlara mahcup etmesin" ifadelerini kullandı.

ŞEHİT ŞAFAK EVRAN'IN AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ

Şırnak'ın İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda şehit düşen Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.

Şehidin, ilçeye bağlı Yıprak Köyü'ndeki baba ocağına giden Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ve askeri yetkililer, beraberlerindeki sağlık görevlileriyle aileye şehadet haberini iletti.

Oğullarının şehadet haberini alan anne Yeter ve baba Hayrullah Evran, gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin, evli ve iki çocuğu olduğu bildirildi.

Şehit Evran'ın, bir süre önce tayininin çıktığı ve yaklaşık bir ay sonra Ankara'da göreve başlayacağı belirtildi.


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