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Bu köprü rekor kırdı!

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İLGİNÇ HABERLER  | 16.05.2019 16:44 | Son Güncelleme

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi, ordunun öncülüğünde planladığı çılgın mega projelerinden birini Afrika'nın can damarı olan Nil Nehri üzerinde gerçekleştirdi. Sisi, Guinness Dünya Rekorları Kitabı'nın bir yetkilisine göre dünyanın en geniş asma köprüsünün açılışını yaptı.

Bu köprü rekor kırdı!

Mısır'ın başkentindeki trafik yoğunluğunu azaltmak gerekçesiyle Kahire'nin merkezinin kuzeyinden Nil Nehri'ni geçen asma köprü, doğudaki Kızıldeniz'den kuzeybatıdaki Akdeniz sahiline uzanan otoyolun da kilit bağlantısı konumunu aldı.

Çarşamba sabahı Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'nin bakanlar ve generallerle birlikte 'Çok Yaşa Mısır' isimli asma köprünün açılışını yapmaya gitmesi, Kahire'nin merkezinde yine trafiği durma noktasına getirdi.

Altyapıyı düzeltip istihdam sağlamayı amaçlayan mega projelerin parçası olan 67.3 metre uzunluğundaki köprü, her yöne doğru 6 şerit genişliğinde.

Guinness Dünya Rekorları Kitabı'nın açılışta hazır bulunan bölgesel bir yöneticisine göre bu, dünyanın en geniş asma köprüsü.

Açılışta verilen bilgilere göre, köprünün inşaatında yaklaşık 1 milyon metreküp beton ve 160 asma kablo için 1400 kilometrelik çelik tel kullanıldı.

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Köprünün geçtiği Nil Nehri'nin Varrak Adası'nın 100 bin sakini içinden bu devasa inşaat uğruna mal mülkleri istimlak ve yıkım kapsamına alınanlar uzun zaman protesto gösterileri düzenledi. Varraklılar adanın 'modern konut toplumuna' dönüştürülmesi planlarına da karşı çıktı.

Genelkurmay başkanlığından gelme Sisi ise adanın yatırımcılara satılacağına dair haberleri yalanlarken devletin kimseyi zorla yerinden yurdundan tahliye edemeyeceğini savundu.

Sisi yönetiminin imza attığı prestij projeleri arasında 2015'te tamamlanan Süveyş Kanalı'nın genişletilmesi ve Kahire'nin doğusundaki çöllük bölgede yeni bir başkent inşaatı da var.

Ancak 58 milyar dolarlık maliyetine yeterli finansman sağlanamadığından tamamlanması geciken yeni başkente Afrika'nın en yüksek gökdeleninin inşa edilmesi de planlanıyor.

20 milyondan fazla insanın yaşadığı Kahire'nin dışındaki çölden boy verecek yeni başkente hükümet merkezlerinin yanısıra 6.5 milyon insanın taşınması öngörülüyor.


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Anahtar Kelimeler:
sisi nil nehri guiness rekoru

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