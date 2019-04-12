Şişkinlik hissinden kurtulmak istiyorsanız sakız çiğmeyi ve gargara yapmayı bırakın!

SAKIZ ÇİĞNEMEK



Sakız çiğnemek nefenizi taze tutmanıza yardımcı olur. Ancak aşırı çiğnenmesi mide asidinin aşırı üretilmesine neden olabilir. Sakız çiğnerken hava yutmanız şişkinliğe neden olur.

GARGARA YAPMAK



Birçoğumuz için gargara, ağız sağlığı rutininin önemli bir bölümünü oluşturur. Ancak ticari gargaralar sadece ağızlarımızın hassas florasını tahrip etmekle kalmaz dişlerimize de zarar verir. Oral bakterileriniz dengesiz olduğunda, bağırsak bakterilerinizin de zor zamanlar geçirme olasılığı vardır. Ve bu olduğunda, şişkinlik ve her türlü sindirim kargaşası yaşarsınız. Uzmanlar, düzgün fırçalarsanız, gargara kullanmanıza gerek kalmayacağını söylüyor.

MEYVE SUYU İÇMEK YERİNE MEYVE YİYİN



Meyve yemek yerine içmek daha kolay gelebilir ama bağırsaklarınızın ihtiyaç duyduğu lifi alamazsınız. Bu da şişkinlikten kaçamayacağınız anlamına gelir.

ÖĞÜN ARALARINDA BİRAZ ZAMAN BIRAKIN



Öğün aralarını biraz uzun tutmak bağırsaklarımıza yardımcı olabilir. Bağırsak yolumuzu uygun şekilde sindirmek ve temizlemek yaklaşık 12 saat sürer. Her ne kadar bu kadar ara veremeseniz de bağırsaklarınızın biraz mola vermesi için zaman tanıyabilirsiniz.



