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Şişkinlik hissinden kurtulmak istiyorsanız sakız çiğmeyi ve gargara yapmayı bırakın!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
SAĞLIK  | 12.04.2019 16:53 | Son Güncelleme

Birçoğumuz sıkıntılı bağırsaklarla yaşıyoruz ve bu günlük yaşamlarımız üzerinde ciddi bir etkiye sahip. Sürekli olan şişkinlik hissi nedeniyle Huzursuz (İrritabl) Bağırsak Sendromu (IBS) ile karşı karşıya kalıyoruz. Şişkinliği azaltmak için kullanabileceğiniz birkaç basit yaşam tarzını kullanabilirsiniz.

Şişkinlik hissinden kurtulmak istiyorsanız sakız çiğmeyi ve gargara yapmayı bırakın!

SAKIZ ÇİĞNEMEK

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Sakız çiğnemek nefenizi taze tutmanıza yardımcı olur. Ancak aşırı çiğnenmesi mide asidinin aşırı üretilmesine neden olabilir. Sakız çiğnerken hava yutmanız şişkinliğe neden olur.

GARGARA YAPMAK

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Birçoğumuz için gargara, ağız sağlığı rutininin önemli bir bölümünü oluşturur. Ancak ticari gargaralar sadece ağızlarımızın hassas florasını tahrip etmekle kalmaz dişlerimize de zarar verir. Oral bakterileriniz dengesiz olduğunda, bağırsak bakterilerinizin de zor zamanlar geçirme olasılığı vardır. Ve bu olduğunda, şişkinlik ve her türlü sindirim kargaşası yaşarsınız. Uzmanlar, düzgün fırçalarsanız, gargara kullanmanıza gerek kalmayacağını söylüyor.

MEYVE SUYU İÇMEK YERİNE MEYVE YİYİN

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Meyve yemek yerine içmek daha kolay gelebilir ama bağırsaklarınızın ihtiyaç duyduğu lifi alamazsınız. Bu da şişkinlikten kaçamayacağınız anlamına gelir.

ÖĞÜN ARALARINDA BİRAZ ZAMAN BIRAKIN

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Öğün aralarını biraz uzun tutmak bağırsaklarımıza yardımcı olabilir. Bağırsak yolumuzu uygun şekilde sindirmek ve temizlemek yaklaşık 12 saat sürer. Her ne kadar bu kadar ara veremeseniz de bağırsaklarınızın biraz mola vermesi için zaman tanıyabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
şişkinlik nedenleri Huzursuz (İrritabl) Bağırsak Sendromu

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