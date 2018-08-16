MAGAZİN

'Şişko Nuri' Sıtkı Sezgin yoğun bakıma alındı

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.08.2018 22:22 | Son Güncelleme

Bir süre önce sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırılan 'Şişko Nuri' lakabıyla bilinen Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sıtkı Sezgin anjiyo oldu. 69 yaşındaki Sezgin, anjiyonun ardından yoğun bakıma alındı

'Şişko Nuri' Sıtkı Sezgin yoğun bakıma alındı

Sezercik filmlerindeki Şişko Nuri'ye hayat veren Sıtkı Sezgin, bir süre önce sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 10 yıldır Samsun Büyükşehir Belediyesine ait Huzurevi'nde kalan Sıtkı Sezgin, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Hastanesinde anjiyo oldu.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ ALTINA ALINDI

Böbrek ve karaciğer yetmezliği gibi sağlık sorunları da bulunan Sezgin, yoğun bakımda tedavi altında bulunuyor. Sezgin, hastaneye yattığı süre içerisinde daha önce Yeşilçam'daki arkadaşlarının kendini arayıp sormadığından yakınmıştı.

Sezgin'i zor günlerinde yalnız bırakmayan Renkli Rüyalar isimli çocuk tiyatrosunda birlikte sahne aldığı tiyatro oyuncusu Fuat Dilek, Sezgin'in anjiyo olmadan sevenlerine selamlarını ilettiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Şişko Nuri Sıtkı Sezgin yoğun bakım

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