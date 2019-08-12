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Şişli'de şaşkına uğratan görüntü! Kurbanlık koçu arabanın bagajında taşıdı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 12.08.2019 15:07 | Son Güncelleme

Şişli'de otomobil sürücüsü, kurbanlık koçu aracın bagajında taşıdı. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Bomonti'de otomobilin bagajında taşınan kurbanlık koç, görenleri hayrete düşürdü.

Yoldaki bir araçtan cep telefonu ile çekilen görüntülerde kurbanlığın bagaj kapağından kafasının çıkartıldığı ve aracın hızla trafikte ilerlediği görülüyor. Bağaj kapağının yolun bazı noktalarında koçun boynuna çarpması dikkat çekiyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şişli Bomonti koç

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