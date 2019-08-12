Şişli'de şaşkına uğratan görüntü! Kurbanlık koçu arabanın bagajında taşıdı

Bomonti'de otomobilin bagajında taşınan kurbanlık koç, görenleri hayrete düşürdü.

Yoldaki bir araçtan cep telefonu ile çekilen görüntülerde kurbanlığın bagaj kapağından kafasının çıkartıldığı ve aracın hızla trafikte ilerlediği görülüyor. Bağaj kapağının yolun bazı noktalarında koçun boynuna çarpması dikkat çekiyor.

(DHA)

