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Şişme bebekle evlenen vücut geliştirici Yuri Tolochko, yeni ‘sevgilisini’ tanıttı! “Yeni bebeğimle tanıştırayım”

03.09.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazakistanlı vücut geliştirmeci Yuri Tolochko, şişme bebekle evlendikten sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Fenomen isim şimdi ise hayranlarıyla yeni sevgilisini tanıştırdı. Bir oyuncak ayıyla ilişki yaşadığını dile getiren Tolochko’nun paylaşımı olay oldu.

Şişme bebekle evlenen vücut geliştirici Yuri Tolochko, yeni ‘sevgilisini’ tanıttı! “Yeni bebeğimle tanıştırayım”

Bir şişme bebekle evlendikten sonra sosyal medyada popülerliğe kavuşan vücut geliştirici yeni sevgilisini paylaşınca yeniden ilgi çekmeyi başardı. 37 yaşındaki Kazakistanlı ünlü Yuri Tolochko, ilk kez seks bebeği Margo ile evlendikten sonra bebeğin daha ilk ayında tamir edilemez bir şekilde kırılması üzerine onu bir sonraki aşkı olan kül tablasıyla değiştirdi. Kül tablasının soğukluğunun kendisine bağladığını ifade eden Tolochko, sonrasında Lola ve Luna adını verdiği şişme bebeklerle ilişkiye başladı. Sosyal medya fenomeni son sevgilisini yine hayranlarıyla tanıştırmayı ihmal etmedi. Tolochko’nun son sevgilisi ise bir oyuncak ayı.

“YENİ BEBEĞİMLE TANIŞTIRAYIM”

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Bir iç çamaşırı ve şapkayla kamera karşısına geçen Tolochko, elinde gri bir oyuncak ayı tutarken çekilen videosunu sosyal medyadan paylaştı. Kanepenin üzerinde otururken oyuncak ayısını gösteren Tolochko, “Sizi yeni bebeğimle tanıştırayım. Lola ben de seni seviyorum ama yeni arkadaşınızla aranızın iyi olması gerekiyor” dedi.

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Sosyal medyadan paylaştığı gönderide Tolochko, oyuncak ayıyı koltuk altına sürterek burnuna dayadı ve derin nefesler almaya başladı. Tolochko’nun paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.

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