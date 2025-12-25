Mynet Trend

Site kazısında bulundu, tüm çalışmalar hemen durduruldu! Ev yapacaklardı neler neler bulundu

Bursa'da bu sabah hareketli dakikalar yaşandı! Bir siteni temel kazısı yapılırken kepçe operatörünün dikkatini bazı parçalar çekti. Çalışmalar durduruldu ve müze müdürlüğü ekipleri bölgeye geldi. İnceleme sonucunda ortaya çıkan nesnelerin mezar parçaları ve insan kemikleri olduğu belirlendi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde site inşaatı için yapılan temel kazısında tarihi eser olduğu belirtilen mezar kalıntıları ile insan kemikleri bulundu.

KAZI DURDURULDU

Kırsal Yeniceköy Mahallesi’ndeki site inşaatı için sabah saatlerinde kazı çalışması başlatıldı. Müteahhit firmanın operatörü iş makinesiyle kazı yaptığı sırada, mezarlar ve testiler gördü.

İNSAN KEMİKLERİ BULUNDU

Kazı durdurulurken, jandarma ekiplerine haber verildi. İnşaat alanına gelen jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bursa Arkeoloji Müze Müdürlüğü ekipleri de bölgeye gönderildi. Yapılan incelemede, tarihi eser olduğu belirtilen mezar parçaları ile insan kemikleri bulundu.

ÖRNEKLER ALINDI

İnceleme yapılmak üzere eserlerden numune alınırken, inşaatın yapıldığı Yeniceköy Mahallesi’nin Ermeni yerleşim bölgesi olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

