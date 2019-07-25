Sivaslı Hadise’den Sivas türküsü...

Son dönemde Instagram'dan yaptığı seksi paylaşımlarıyla adından sıklıkla söz ettiren Hadise, bu sefer söylediği türkü ile dikkat çekti.
Memleketi Sivas'a ait olan 'Sen Sivas'ı Seyret' adlı türküyü seslendiren Hadise, büyük beğeni kazandı.
TÜRKÜNÜN SÖZLERİ
Çıkalım kaleye bir akşam üstü bir akşam üstü
Sen Sivas'ı seyret yar bende seni yar bende seni
Sanma deli gönül yar sana küstü yar sana küstü
Sen Sivas'ı seyret yar bende seni yar bende seni
Yıllardır hasretim o gül yüzüne o gül yüzüne
Ceylan bakışına yeşil gözüne yeşil gözüne
Başımı koyupta göğsün üstüne göğsün üstüne
Sen Sivas'ı seyret yar bende seni yar bende seni
Bu garip ferhatın gurbanın olsun gurbanın olsun
Sensiz bu dünyayı söyle neylesin söyle neylesin
İste bu canını yoluna sersin yoluna sersin
Sen Sivas'ı seyret yar bende seni yar bende seni
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