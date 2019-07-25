Sivaslı Hadise’den Sivas türküsü...

Son dönemde Instagram'dan yaptığı seksi paylaşımlarıyla adından sıklıkla söz ettiren Hadise, bu sefer söylediği türkü ile dikkat çekti.

Memleketi Sivas'a ait olan 'Sen Sivas'ı Seyret' adlı türküyü seslendiren Hadise, büyük beğeni kazandı.

TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

Çıkalım kaleye bir akşam üstü bir akşam üstü

Sen Sivas'ı seyret yar bende seni yar bende seni

Sanma deli gönül yar sana küstü yar sana küstü

Sen Sivas'ı seyret yar bende seni yar bende seni

Yıllardır hasretim o gül yüzüne o gül yüzüne

Ceylan bakışına yeşil gözüne yeşil gözüne

Başımı koyupta göğsün üstüne göğsün üstüne

Sen Sivas'ı seyret yar bende seni yar bende seni

Bu garip ferhatın gurbanın olsun gurbanın olsun

Sensiz bu dünyayı söyle neylesin söyle neylesin

İste bu canını yoluna sersin yoluna sersin

Sen Sivas'ı seyret yar bende seni yar bende seni

