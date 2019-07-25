MAGAZİN

Sivaslı Hadise’den Sivas türküsü...

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.07.2019 10:13 | Son Güncelleme

Hadise Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Instagram'ın hikaye kısmından, 'Sen Sivas'ı Seyret' adlı türküyü seslendirdiği anları paylan Hadise, takipçilerinin beğenisini kazandı.

Son dönemde Instagram'dan yaptığı seksi paylaşımlarıyla adından sıklıkla söz ettiren Hadise, bu sefer söylediği türkü ile dikkat çekti.

Memleketi Sivas'a ait olan 'Sen Sivas'ı Seyret' adlı türküyü seslendiren Hadise, büyük beğeni kazandı.

TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

Çıkalım kaleye bir akşam üstü bir akşam üstü
Sen Sivas'ı seyret yar bende seni yar bende seni
Sanma deli gönül yar sana küstü yar sana küstü
Sen Sivas'ı seyret yar bende seni yar bende seni
Yıllardır hasretim o gül yüzüne o gül yüzüne
Ceylan bakışına yeşil gözüne yeşil gözüne
Başımı koyupta göğsün üstüne göğsün üstüne
Sen Sivas'ı seyret yar bende seni yar bende seni
Bu garip ferhatın gurbanın olsun gurbanın olsun
Sensiz bu dünyayı söyle neylesin söyle neylesin
İste bu canını yoluna sersin yoluna sersin
Sen Sivas'ı seyret yar bende seni yar bende seni

Yer: İstanbul! Korku dolu anlar...Yer: İstanbul! Korku dolu anlar...
Enes Batur'la poz verdi! Tepki yağdıEnes Batur'la poz verdi! Tepki yağdı
Gülben Ergen müjdeyi verdi! Gülben Ergen müjdeyi verdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hadise türkü sen sivas'ı seyret instagram

En Çok Okunan Haberler

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Gül Gölge davasında Elif Gönlüm'e hapis şoku! Dedektiflik, tehdit, küçük düşürme...

Gül Gölge davasında Elif Gönlüm'e hapis şoku! Dedektiflik, tehdit, küçük düşürme...

5 milyon araç sahibi bu düzenlemeyi bekliyor

5 milyon araç sahibi bu düzenlemeyi bekliyor

Hakan Atilla'nın avukatı açıkladı! 'Ekim ayında...'

Hakan Atilla'nın avukatı açıkladı! 'Ekim ayında...'

Kocaeli'de dehşet! Sokak ortasında eski eşini vurup intihar etti

Kocaeli'de dehşet! Sokak ortasında eski eşini vurup intihar etti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Geçen hafta evlilik teklifi aldı bu hafta ayrıldı

Geçen hafta evlilik teklifi aldı bu hafta ayrıldı

Mini şortuyla sosyal medyayı salladı

Mini şortuyla sosyal medyayı salladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğa Rutkay'ın mini şort sevinci

Mini şortunu giydi paylaştı!

Fazla kilolarını veren Şükran Ovalı nefes kesti

Fazla kilolarını veren Şükran Ovalı nefes kesti

Berkay Açıkhava'yı salladı! Ünlüler akın etti

Berkay Açıkhava'yı salladı! Ünlüler akın etti

Bahar Candan Enes Batur'u görünce... Olay oldu

Enes Batur'la poz verdi! Tepki yağdı

Gülben Ergen'den yeni albüm müjdesi

Gülben Ergen müjdeyi verdi!

Acun Ilıcalı'dan Seda Sayan'a filtre göndermesi

Acun unutmadı! Paylaşıp dalga geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.