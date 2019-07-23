'Sivrisinek ısırığından 2 gün sonra halsizlik başladıysa dikkat'

Sivrisineğin virüsü, kanıyla beslendiği kuşlardan alarak insanlara ve diğer hayvanlara bulaştırabileceğini, bu durumun en çok haziran-eylül döneminde gerçekleştiğini aktaran Keskin, "BNV bu nedenle bir yaz mevsimi hastalığı olarak tanımlanabilir." diye konuştu.

Keskin, çok düşük oranda hasta anneden doğum yoluyla bebeğe ya da hasta kişinin sağlıklı kişiye kan vermesi halinde veya hasta kişiden yapılan organ nakillerinde de virüsün bulaştığını dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cerrahi sırasında sağlık ve hasta bakım personeli de bulaşma riski altındadır. BNV genellikle dünyanın orta kuşağındaki ülkelerde görülmektedir. Virüsün Avrupa, Orta Doğu, Avustralya, Asya'nın bazı bölgeleri ve Afrika'da yayıldığı bilinirken, ABD'de de ortaya çıkmıştır. ABD'de Havai ve Alaska hariç 48 eyalette bu virüse rastlanmakla birlikte her yaz bu bölgelerde salgınlar da görülmektedir. BNV enfeksiyonu, yaz aylarında görülüyor. Ender de olsa yaşamı tehdit edebilen virüs, kişide sivrisinek maruziyetinden sonra ateş, halsizlik, baş ağrısı, kas ve vücut ağrısı gibi şikayetlere yol açtığı için bulgular griple karıştırılabiliyor. Bu tablonun ortaya çıkması durumunda vakit kaybetmeden uzmana başvurulması önem taşıyor."