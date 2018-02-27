Siyah Beyaz Aşk 19. bölümde Cem'in ölümü şoke etti!

SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Ailelerinin başına gelen tüm tehlikelerin sorumlusu olarak görülen Aslı, Namık Emirhan tarafından öldürülmek istenir. Bunun için Cüneyt’i görevlendiren Namık, Aslı ile Özgür’ün parktayken kaçırılmalarını sağlar. Bu haber Ferhat ile Yiğit’i iş birliğine zorlar ve iki kardeş bulabilmek için her şeyi göze alırlar. Aslı, kaçırıldığı adamlar tarafından serbest bırakıldıktan sonra Özgür için istenen fidyeyi dile getirir. Bu fidyeyi ödeyemeyecek olan Yiğit, tüm onurunu hiçe sayarak dayısı Namık Emirhan’ın evine gider ve elini öper. Oğlu Özgür’ü kurtarabilmek için her şeyi yapmaya hazır olan Yiğit, olayların perde arkasını bilmemektedir.

Namık Emirhan ise bu kahramanlık fırsatını kaçırmaz ve Özgür’ün tutulduğu yere parayla gider. Özgür’ü kurtarmayı başarır ve polis ekipleri her yerde suçluları arar. Komiser Cem, arkaya kaçtıklarını öğrendiği suçluların peşinden koşar. Cem, gördüğü manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşar. Zira Aslı ile Özgür’ü kaçıranın Cüneyt olduğunu öğrenir. Cüneyt, bu gerçeğin ortaya çıkmasından korkar ve Cem’in göğsüne ateş eder.

Silah seslerini duyan Aslı ile Ferhat da olay yerine gelir. Aslı, abisi Cem’in vurulduğunu görünce çaresizce onu kurtarmaya çalışır. Hastaneye kaldırılan Cem, büyük bir savaş vermek zorundadır. Aslı, abisi Cem’in ameliyatını üstlenir ve onu hayata döndürebilmek için büyük bir uğraş verir. Bu sırada Cüneyt boş durmaz ve yarım kalan işini tamamlayabilmek için yeniden harekete geçer.

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