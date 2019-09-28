Siyaset insan sağlığına zarar veriyor! Her 5 kişiden 1'i...

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre politikanın insan sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisi var. Araştırmada özellikle ABD’deki 2016 Başkanlık seçimleri kampanya döneminin toplumu nasıl böldüğü mercek altına alındı. DW Türkçe'nin aktardığı habere göre İngiliz YouGov kamuoyu şirketi araştırma için Mart 2017'de 800 kişiyle görüştü.

POLİTİKA YÜZÜNDEN UYKU SORUNU YAŞIYORLAR

Nebraska-Lincoln Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmaya katılanların yüzde 40’ı politikanın kendilerinde strese neden olduğunu ifade etti. Her beş kişiden biri, politika yüzünden uyku sorunu yaşadığını vurguladı.

Araştırmaya katılanların yüzde 20’si siyasi görüş ayrılığı sebebiyle arkadaşlık ilişkisinin bozulduğunu bildirdi. Yine her beş kişiden biri siyaset nedeniyle kendini yorgun hissettiğini dile getirirken, yüzde dörtlük bir kesim ise siyaset yüzünden intihar etme düşüncesine kapıldığını söyledi.

SOL GÖRÜŞLÜLER DAHA FAZLA STRES ALTINDA

Bu oranın ABD’de 10 milyon insana tekabül ettiğine dikkat çeken araştırmanın sorumlusu, siyaset bilimci Kevin Smith, çıkan sonucun sağlık sisteminde gerçek bir krize işaret ettiğini belirtti. Siyaset bilimci Kevin Smith ayrıca, sol görüşlü insanların politik tartışmalar nedeniyle daha çok stres yaşadığını ifade etti.