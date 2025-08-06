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Siz misiniz saldıran? Üstüne saldıran beş kişiye de geri adım attırdı! Ardı ardına yumruklar...

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Çiğdem Sevinç

Ümraniye’de trafikte yaşanan tartışmada 5 kişinin saldırısına uğrayan motokurye, yumruklarıyla kendini savunarak saldırganları geri adım attırdı. O anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Emniyet, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İstanbul Ümraniye’de trafikte yaşanan tartışma, kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü. 5 kişilik grubun saldırısına uğrayan motokurye, kendini savunarak saldırganları şaşırttı. Olay, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, izleyenler yıllar önceki “İrlandalı boksör” olayını hatırladı.

Siz misiniz saldıran? Üstüne saldıran beş kişiye de geri adım attırdı! Ardı ardına yumruklar... 1

Olay, trafikte seyir halindeyken yaşanan sözlü tartışmanın büyümesiyle başladı. Tartışma sırasında araçtan inen 5 kişi, motokuryeye saldırdı. Ancak kurye, 5 kişiye de karşılık vererek saldırganları afallattı.

Siz misiniz saldıran? Üstüne saldıran beş kişiye de geri adım attırdı! Ardı ardına yumruklar... 2

SOSYAL MEDYA BUNU KONUŞUYOR

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, kuryenin kendisine saldıranlara art arda yumruklar savurduğu, grubun afallayarak geri adım attığı görüldü. Sosyal medya o anları konuştu. Kuryenin tek başına beş kişiyi geri püskürttüğü o anlar büyük ilgi gördü.

Siz misiniz saldıran? Üstüne saldıran beş kişiye de geri adım attırdı! Ardı ardına yumruklar... 3

Olay sırasında kavgayı ayırmaya çalışan bir kadın ise arbede sırasında darbe alarak yere düştü. Şans eseri ağır bir yaralanma yaşanmazken, o anlar da çevredeki vatandaşların kameralarına yansıdı.

Siz misiniz saldıran? Üstüne saldıran beş kişiye de geri adım attırdı! Ardı ardına yumruklar... 4

İNCELEME BAŞLATILDI

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kavgaya karışan kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kurye Ümraniye boksör
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