Size aşık mı? 12 adımda öğrenin

Gerçek aşk sadece hissedilen değil aynı zamanda gözle görünendir. Bitmek bilmeyen kahkahalar, konuşulmasa da gözlerden yansıyan aşk dolu sözler... Aslında bunların hepsi bir kadına ya da erkeğe karşılarındaki kişinin aşık olduğunu göstermeye yetebilir ancak siz, her durumda kanıt arayan kişilerden biriyseniz aşağıdaki 12 maddeyi inceleyin, gerçeklerle karşılaşın. Bakın Brightside'ın özellikle araştırmalara dayalı bir araya getirdiği bu özellikleri sevgilinizde görüyor ya da yaşıyor musunuz? YEMEĞİNİ PAYLAŞIYORSA...



Birçok insan tabağındaki yemeği paylaşmaktan nefret eder özellikle de sorulmadan alındığında. Hatta çoğu erkek karşısındaki kadına kaşıkla ya da çatalla yemek yedirmeyi garip bulur. İşte tam olarak bu nedenden dolayı partnerinizin size yemek sunması, tadına baktırması ve bunu kalabalık içinde yapması aslında size deli divane olduğunun bir kanıtı olabilir. TELEFONLA ULAŞAMADIYSA...



Sosyal medya sayesinde insanlarla iletişime geçmek ya da iletişimde kalmak eskiye göre daha kolay. Fakat bazen ekranda gördüğünüz cümleler aynı sıcaklığı ve samimiyeti veremiyebilir. İşte bu yüzden partneriniz size mesaj atmak yerine sizi arıyorsa, telefonla ulaşamadığında sizden geri dönüş beklediğini gösteren minik, tatlı bir mesaj bırakıyorsa bu iyi haber! Görünen o ki sizin sesinizi duymak sadece bir mesajlaşmaktan çok daha öte.

KONU TELEFON ŞİFRESİNE GELDİYSE...



Telefondan konu açılmışken, bazı insanlar telefonlarını büyük bir devlet sırrı gibi saklıyor, kimse mesajlarına girmesin diye aklınıza gelmeyecek şifreler koyuyor. Hatta asla ama asla telefonlarını bir yerde bırakıp da oradan ayrılmıyorlar. Onlar nereye telefonları oraya... Ancak durum şu ki bu hareket her zaman onların "bir şeyler gizlediği" anlamına gelmiyor. Eğer tip hareketlere karşı fazla korumacı davranıyor, sürekli endişe içerisindeyseniz. Bunu konuşmak yerine telefon yanındayken sizinle nasıl ilgilendiğini, aslında telefon yerine sadece sizinle konuştuğunu fark etmeye bakın. Tabii ki de telefonunun şifresini isteyebilirsiniz ama unutmayın kimse özel hayatının bu denli müdahale edilmesinden hoşlanmaz.

Fakat kişi etrafınızda doğal davranıyor ve güven, samimiyet gösteriyorsa bu gerçekten aşktan başka bir şeyi ifade etmez. YENİ ŞEYLER DENEMEYE AÇIKLARSA...

İki insan tanıştığında başta her şey açık açık ortada olur: Neleri seviyor, ne yapmaktan hoşlanıyorsunuz gibi... Ancak bu denli net olsanız bile yaş aldıkça "yeni deneyimlere" açık olmak biraz gerilimli olabilir.

Sizi derinden önemseyen ve kişiliğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen bir partner kesinlikle yeni faaliyetlere katılmaya çalışacaktır. Bir hobiye başlamak ve beraberce bir şeyler yapmak, yemek kurslarına katılmak veya binicilikle uğraşmak, ikiniz arasındaki bağları sıkılaştırır ve gizli niteliklerinizi açığa çıkarabilir. Unutmamanız gereken tek şey, özellikle yoğun çalışma programları döneminde, partnerinizin sizinle birlikte mümkün olduğunca fazla zaman geçirme arzusuna değer verdiğinizden emin olun. SÜRPRİZ YAPIYORSA...

Yıldönümü gibi özel günlerde büyük bir jest yapmak normaldir. Ama hiç beklenmedik anlarda yapılan sürprizler aslında ilişkiyi daha değerli kılan şeylerden. İlla büyük bir şey olmasına gerek yok değil mi? Cebinize saklanmış küçük "seni seviyorum" notu, eve geldiğinizde masada duran çiçek demeti ya da yemekte aniden söylenen güzel, sıcak bir cümle aslında çoğu hediyeden daha değerlidir. Bu yüzden eşiniz size hediye almıyor diye onun sizi sevmediğini düşünüyorsanız bir de böyle ufak detaylara dikkat edin. Belki maddi değil manevi açıdan size ne kadar aşık olduğunu gösteriyordur.

KÖTÜ HUYLARI DEĞİŞMEYE BAŞLADIYSA...



Bir insan yedisinde ne ise yetmişinde de odur, bunu biliyoruz. Ama aynı zamanda bazı erkek veya kadınların ilişkileri uğruna çoğu kötü alışkanlıklarından kurtulduğunu da gördük. Ancak bu konuda dikkat etmeniz gereken şey eğer sevgilinizin bazı huylarını sizin için bırakıyorsa sizin de onun sizde sevdiği birkaç huydan kurtulmanız gerekebilir. Şöyle düşünün sizin için sigarayı bırakan biri için romantik komediden vazgeçip Game Of Thrones izler misiniz? Eğer cevabınız evet ise zaten ilişkide ikinizin de ne kadar şanslı olduğunu gösterir. KENDİNİZİ KÖTÜ HİSSETTİĞİNİZDE...

Her iki tarafında bazı günler kötü anları olur; nedense böyle zamanlarda erkek ya da kadın bunu kabul etmek istemez, anlayış göstermekte zorlanır.

Bu durum erkeklerde kadın alışverişe çıkmak istediğinde olabilir. İnanın erkekler sırf kadınlar mutlu olsun diye onların peşinde AVM'de dolaşıyorlar. Ama bazı günler kendilerinde bu gücü bulamayabilirler. Eğer çoğu zaman bu aktiviteyi sizinle paylaşıyorsa bilin ki o adam gerçekten size büyük değer veriyor!

Aynı şey kadınlarda da geçerli. Özellikle bir spor aktivitesi olduğunda kadınlar pek yer almak istemez. TV'de 90 dakika maç izleyip, sonrasında yine spor kanallarında maçın özetini izlemek çoğu kadına sıkıcı gelebilir. Ama inanın sırf eşi mutlu olsun diye bundan keyif almayı öğrenen kadınlar da var. Sonuçta haftada 1 en fazla 2 kere böyle bir şeyle karşılaşıyor olacaksınız.

HUZUR SESSİZLİĞİ...



Konuşacak bir şeyin olmadığı zaman büyük bir sessizlik olur. Ama bu sessizlik stres veren bir sessizlik değil. Hani her şey sakin ve huzurlu olduğu bir sessizlik vardır. Her şey harikadır ve siz sevgilinizin yanında kendinizi güvende hissediyorsunuzdur. Bununla birlikte, fırtınalı bir dönem geldiğinde ve konuşulması gereken bir durum ya da sorun olduğunda, düşünceli konuşmanın anahtarı sessiz kalmak olabilir. İkiniz arasındaki ilişkinizi ve uyumunuzu gerçekten önemseyen kişi tartışmayı alevlendirmek yerine her zaman dürüstlüğü ve diyalogu seçecektir. Meselelerle konuşmayı ne kadar iyi öğrenirseniz, ilerlemeniz o kadar kolay olacaktır. Aşk da anlayışla ilgilidir. SİZİNLE GURUR DUYUYORSA...



Eşinizin sizinle birlikte olmaktan gurur duyduğunu görmek, çok heyecan verici bir şey. Sizi arkadaşlarınız, aileniz ve meslektaşlarınızla tanıştırmaya hazırlıyor, sizinle ilgili çok konuşuyorsa bu muhteşem bir işaret! Sosyal çevre ilişki durumunu değiştirir. EN İHTİYACINIZ OLDUĞU ZAMAN...



Hayat her zaman pembe bulutlardan, gök kuşağından oluşmuyor. Ne yazık ki bazı günler hiç iyi başlamaz ya da iyi gitmez. Özellikle de hastalık kapınızı çaldıysa!