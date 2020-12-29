Sizleri nostaljik bir yolculuğa çıkartıyoruz! 90’lı yıllara damga vuran birbirinden eğlenceli yılbaşı hediyeleri

Yılbaşının o coşkulu havası ne yazık ki 2020 yılı içerisinde koronavirüs pandemisiyle bir nebze de olsa gölgelendi. Alışkın olduğumuz yılbaşının şenlikli havasının oldukça uzağında bu sene daha sakin bir kutlama yapacağız. Hatta tüm dünya evlerinden yeni yılı karşılayacak. 2021 yılına girerken eski yılbaşının güzelliklerini sizlere bir kez daha hatırlatmak istedik. Yeni yıl kutlaması denildiğinde aklınıza ilk olarak hediye geldiğini tahmin ediyoruz. Bu nedenle sizler için 90’lı yıllardaki nostaljik yılbaşı hediyelerini araştırdık.
1977 yılında piyasaya sürülen ve en çok oynanan konsollardan biri olmayı başaran atari, 90’lı yıllarda çocuk olanların rüyalarını düşleyen bir hediyeydi. Özellikle atarinin yanında bir de Pac-man, Pitfball, Missile Mommand ve Süper Mario kasetleri geldiyse en mutlu yılbaşı olurdu.
Tetris , 1984 yılında Rus yazılımcı Aleksey Pajitnov tarafından tasarlanmış bulmaca oyunudur. İnsanda bağımlılık etkisi yaratan bu oyun günümüzde dahi güncel versiyonlarıyla oynanmaya devam etmektedir.
Küçük çocuklar için tercih edilen bu oyuncak aslında el becerilerinin gelişmesi için tasarlanmıştır. Balıkların içinde bulunan ve oltanın ucundaki mıktanısların birbirine yapışması ile oyun tamamlanır.
Yılbaşı gecesinin en büyük eğlencesi kuşkusuz tombaladır. Bu nedenle tüm ailenize bir tombala hediye ederek hala keyifli zaman geçirebilirsiniz.
O dönemler için biraz pahalı sayılabilecek olan bu hediye müzik tutkunlarının ilk tercihi oluyordu. 1887 yılında Alman bilim adamı Emile Berliner tarafından patenti alınan ürün günümüzde hala popülerliğini korumaktadır.
Bilgisayarın popüler olmaya başladığı 90’lı yıllarda daktilo tercih ediliyordu. Word ve Excel gibi programların olmadığı dönemlerde daktilo hediyesi oldukça makbule geçiyordu. Kaymakam, okul, noter, mahkeme ve avukatlık bürolarında çalışan bir tanıdığı olanlar 90’lı yıllarda daktilo alıyordu.
Özellikle Hac dönüşünde alınan hediyelerin başında el sineması bulunuyordu. İçindeki mercek sayesinde görüntü büyüten dürbün mantığındaki bu alet oldukça popülerdi. İlk adımda film seçiliyordu ve yan tarafta bulunan siyah kol aşağıya doğru çekildiğinde film karesi değişiyordu.
Ümit Besen, Coşkun Sabah, Zeki Müren, Barış Manço, İbrahim Tatlıses, Sezen Aksu, Cengiz Kurtoğlu... Dönemin sevilen sanatçılarının kasetleri de yılbaşı hediyeleri olarak veriliyordu. 10-12 şarkıdan olan kaset çevrilerek defalarca baştan dinleniyordu.
Çocukların bir diğer tutkusu ise elbette ki lego yapmaktı. Bu nedenle çocuklar için hediye alındığında ilk olarak bu oyuncak tercih ediliyordu. Rengarenk karelerden oluşan bu oyuncak çocukların yüzünü gülümsetmeye yetiyordu.
Game Boy, ilk olarak 1989'da Japon pazarına sunuldu. Yüksek beklentileri de geride bırakarak piyasaya çıktığı ilk üç yılda 32 milyon adet sattı. Bu noktadan sonra daha da güçlenerek 90'larda fenomen haline gelmeyi başardı. Büyük başarısının ardından yeni nesil Game Boy'lar Nintendo tarafından piyasaya sürüldü.
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