Sizleri nostaljik bir yolculuğa çıkartıyoruz! 90’lı yıllara damga vuran birbirinden eğlenceli yılbaşı hediyeleri

Yılbaşının o coşkulu havası ne yazık ki 2020 yılı içerisinde koronavirüs pandemisiyle bir nebze de olsa gölgelendi. Alışkın olduğumuz yılbaşının şenlikli havasının oldukça uzağında bu sene daha sakin bir kutlama yapacağız. Hatta tüm dünya evlerinden yeni yılı karşılayacak. 2021 yılına girerken eski yılbaşının güzelliklerini sizlere bir kez daha hatırlatmak istedik. Yeni yıl kutlaması denildiğinde aklınıza ilk olarak hediye geldiğini tahmin ediyoruz. Bu nedenle sizler için 90’lı yıllardaki nostaljik yılbaşı hediyelerini araştırdık.

ATARİ OYUN KONSOLU

1977 yılında piyasaya sürülen ve en çok oynanan konsollardan biri olmayı başaran atari, 90’lı yıllarda çocuk olanların rüyalarını düşleyen bir hediyeydi. Özellikle atarinin yanında bir de Pac-man, Pitfball, Missile Mommand ve Süper Mario kasetleri geldiyse en mutlu yılbaşı olurdu.

TETRİS EL OYUNU

Tetris , 1984 yılında Rus yazılımcı Aleksey Pajitnov tarafından tasarlanmış bulmaca oyunudur. İnsanda bağımlılık etkisi yaratan bu oyun günümüzde dahi güncel versiyonlarıyla oynanmaya devam etmektedir.