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  4. Skandal görüntüler! Çığlık çığlığa yardım isteyen adamın boğulmasını izlediler

Skandal görüntüler! Çığlık çığlığa yardım isteyen adamın boğulmasını izlediler

08.06.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Arizona eyaletinin Tempe şehrinde yaşanan bir olay ülkede geniş yankı uyandırdı. İsmi Sean Bickings olarak açıklanan evsiz bir adam Bickings gölüne atladı. Gölde boğulmak üzere olan ve yardım isteyen adama polis ekipleri yardım etmedi. Boğularak yaşamını yitiren adam ve polisler arasındaki konuşmalar memurların üzerinde bulunan vücut kameralarından anbean kayıt edildi. Tepkiler üzerine polisler hakkında soruşturma başlatıldı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Arizona eyaletinin Tempe şehrinde Sean Bickings isimli bir adam ve karısı olduğu iddia edilen bir kadının kavga ettiğine yönelik ihbar alan polisler olay yerine geldi. Çiftin sabıka kaydına baktıkları sırada adam bir anda kendisini göle attı. Gölde yüzmeyi başaramayan Bickings, boğulmaktan kurtulmak için yardım istedi. Elmore Yayay Köprüsü’nde kayıt altına alınan görüntülerde polislerin boğulmak üzere olan adama yardım etmemesi ülkede büyük tepki yarattı.

GÖRÜNTÜLERİN TAMAMINI YAYINLAMADILAR

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Polislerin gölde yüzmenin yasak olduğunu hatırlattığı adam, yüzmediğini söyleyerek yardım istedi. Polisler ise köprünün ayaklarına doğru yüzmesini ve kendisini suyun üzerinde tutmasını söylemekle yetindi ve köprüden adamın çırpınışını izledi.

Boğulma görüntülerinin hassas olduğunu ifade eden polis departmanı o anları paylaşmadı. Ancak olayın başında polisin köprünün ayağına doğru yüzmesini söylediği adamın güçlükle “Yapamıyorum” dediği duyuldu. Polisin cevabı ise "Tamam, peşinden atlamayacağım" oldu. Adamın "Lütfen bana yardım edin" şeklindeki yalvarmasının hemen ardından boğularak hayatını kaybettiği belirtildi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

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Boğulan eşine yardım etmedikleri için polislere tepki gösteren Bickings'in karısı "Adam gözünüzün önünde boğuluyor ve siz yardım bile etmiyorsunuz" dedi.

Yaklaşık 6 saatin sonucunda ceset gölden çıkartılırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma tamamlanana kadar üç polis memurunun görevden uzaklaştırılarak ücretli izne çıkartıldığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
polis Amerika
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