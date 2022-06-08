Skandal görüntüler! Çığlık çığlığa yardım isteyen adamın boğulmasını izlediler

Amerika Birleşik Devletleri’nin Arizona eyaletinin Tempe şehrinde Sean Bickings isimli bir adam ve karısı olduğu iddia edilen bir kadının kavga ettiğine yönelik ihbar alan polisler olay yerine geldi. Çiftin sabıka kaydına baktıkları sırada adam bir anda kendisini göle attı. Gölde yüzmeyi başaramayan Bickings, boğulmaktan kurtulmak için yardım istedi. Elmore Yayay Köprüsü’nde kayıt altına alınan görüntülerde polislerin boğulmak üzere olan adama yardım etmemesi ülkede büyük tepki yarattı.

GÖRÜNTÜLERİN TAMAMINI YAYINLAMADILAR

Polislerin gölde yüzmenin yasak olduğunu hatırlattığı adam, yüzmediğini söyleyerek yardım istedi. Polisler ise köprünün ayaklarına doğru yüzmesini ve kendisini suyun üzerinde tutmasını söylemekle yetindi ve köprüden adamın çırpınışını izledi.

Boğulma görüntülerinin hassas olduğunu ifade eden polis departmanı o anları paylaşmadı. Ancak olayın başında polisin köprünün ayağına doğru yüzmesini söylediği adamın güçlükle “Yapamıyorum” dediği duyuldu. Polisin cevabı ise "Tamam, peşinden atlamayacağım" oldu. Adamın "Lütfen bana yardım edin" şeklindeki yalvarmasının hemen ardından boğularak hayatını kaybettiği belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Boğulan eşine yardım etmedikleri için polislere tepki gösteren Bickings'in karısı "Adam gözünüzün önünde boğuluyor ve siz yardım bile etmiyorsunuz" dedi.

Yaklaşık 6 saatin sonucunda ceset gölden çıkartılırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma tamamlanana kadar üç polis memurunun görevden uzaklaştırılarak ücretli izne çıkartıldığı belirtildi.



