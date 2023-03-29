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  4. Skandal hareket! 7 yaşındaki kızı önce dövdü, sonra kafasına ayağıyla bastı... Kimse müdahale etmedi

Skandal hareket! 7 yaşındaki kızı önce dövdü, sonra kafasına ayağıyla bastı... Kimse müdahale etmedi

29.03.2023 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya'nın Cairns kentindeki Smithfield bölgesindeki bir oyun alanında yaşanan olay sosyal medyadan tepki çekti. 13 yaşındaki bir kızın 7 yaşındaki bir başka kızı darp ettiği görüntüler görgü tanığının cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Olay yerinde bulunan kişilerin duruma müdahale etmemesi tepki çekerken görüntüler sosyal medyada gündem yarattı.

Skandal hareket! 7 yaşındaki kızı önce dövdü, sonra kafasına ayağıyla bastı... Kimse müdahale etmedi

Avustralya'nın Cairns kentindeki Smithfield bölgesinde 13 yaşındaki bir kızın 7 yaşındaki bir kız çocuğunu darp ettiği anlara ait görüntüler tepki topladı. Parkta oynayan 7 yaşındaki kız çocuğu kaydrıraktan kayarken yanına gelerek yumruk atan 13 yaşındaki saldırgan daha sonrasında ise yere düşen kız çocuğunun kafasını ayağıyla ezmeye çalıştı. Parkta bulunan diğer çocuklar olaya gülerken çevredekilerin ise duruma müdahale etmemesi tepki çekti.

“İNANAMIYORUM”

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Kızının parktan başında morluklarla döndüğünü ifade eden anne sosyal medyada ifşa edilen görüntüleri gördükten sonra The Cairns Post’a konuşan anne, “O kadar inanamıyorum ki... Görgü tanıkları onu durdurmak yerine kameraya çekmeyi tercih etmişler. Bir de bunları sosyal medyada paylaşmışlar. Bu hiç normal değil. Bu konuda sessiz kalmayacağım. Kızımın hakkını sonuna kadar arayacağım” dedi.

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