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  4. 12 yaşındaki kızla internetten tanışarak buluşma ayarladı! Randevu yerinde kızın babası köpeklerle karşıladı

12 yaşındaki kızla internetten tanışarak buluşma ayarladı! Randevu yerinde kızın babası köpeklerle karşıladı

04.01.2023 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de ismi açıklanmayan bir adam 12 yaşındaki bir kız çocuğuyla internet üzerinden tanıştı. Kızla sosyal kanallar üzerinden konuşan adam onu buluşmaya ikna etti. İkilinin buluşma tarihi ve saatini ayarlaması üzerine randevu yerine gelen İngiliz adam hiç beklemediği bir manzarayla karşılaştı. Kızının yerine gelen babası yanındaki iki köpeği adamın üzerine saldı.

İngiltere’de çekilen bir görüntü sosyal medyada kısa sürede viral olmayı başardı. 12 yaşındaki bir kız çocuğuyla internet üzerinden tanışarak randevulaşan adama ders vermek isteyen babanın kaydettiği görüntüler kullanıcılarının ilgisini çekti. Daha öncesinde de benzer yaşlardaki kız çocuklarıyla iletişim kurduğu iddia edilen bir adam internetten tanıştığı 12 yaşındaki bir kızla randevulaştı. Buluşma yerine giden adam için kızın babasının farklı bir planı vardı.

KAMERAYA ÇEKTİ

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12 yaşındaki kızıyla buluşmak istediğini öğrendiği adamla yüzleşmek isteyen baba buluşma yerine yanında iki köpeğiyle gitti. Adamı görür görmez köpeklerin tasmalarını çözen İngiliz adam hayvanların üzerine saldırmasıyla büyük bir şaşkınlık yaşadı. Adamı dövüp yere düşüren baba daha sonra köpeklerine ısırmaları için talimat verdi.

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Köpeklere “Aferin oğluma” diyerek destek veren baba o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetmeyi ihmal etmedi. Görüntülerin sosyal medyada gündem yaratmasından sonra yetkililer iki tarafında birbirlerinden şikayetçi olmadığını belirtti.

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İngiltere

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