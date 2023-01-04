12 yaşındaki kızla internetten tanışarak buluşma ayarladı! Randevu yerinde kızın babası köpeklerle karşıladı

İngiltere’de çekilen bir görüntü sosyal medyada kısa sürede viral olmayı başardı. 12 yaşındaki bir kız çocuğuyla internet üzerinden tanışarak randevulaşan adama ders vermek isteyen babanın kaydettiği görüntüler kullanıcılarının ilgisini çekti. Daha öncesinde de benzer yaşlardaki kız çocuklarıyla iletişim kurduğu iddia edilen bir adam internetten tanıştığı 12 yaşındaki bir kızla randevulaştı. Buluşma yerine giden adam için kızın babasının farklı bir planı vardı.

KAMERAYA ÇEKTİ

12 yaşındaki kızıyla buluşmak istediğini öğrendiği adamla yüzleşmek isteyen baba buluşma yerine yanında iki köpeğiyle gitti. Adamı görür görmez köpeklerin tasmalarını çözen İngiliz adam hayvanların üzerine saldırmasıyla büyük bir şaşkınlık yaşadı. Adamı dövüp yere düşüren baba daha sonra köpeklerine ısırmaları için talimat verdi.

Köpeklere “Aferin oğluma” diyerek destek veren baba o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetmeyi ihmal etmedi. Görüntülerin sosyal medyada gündem yaratmasından sonra yetkililer iki tarafında birbirlerinden şikayetçi olmadığını belirtti.