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Skandalları bitmiyor! Kardeşini bıçaklayan Ciciş Esra'ya cezaevi yolu göründü

11.12.2021 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Skandalları ile gündemden düşmeyen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlere mahkemeden kötü haber geldi. Erkek yüzünden kavga ettikleri iddiasıyla birbirini yaralayan iki kardeş yargılandıkları mahkemeden ceza aldı. Esra Ersoy kardeşini bıçakladığı gerekçesiyle 6 ay hapse mahkûm edilirken, Ceyda Ersoy 112 gün adli para cezasına çarptırıldı. Mahkemenin verdiği kararla birlikte Esra Ersoy'un daha önceden aldığı cezalarda 5 yıllık süreyi doldurmadan suç işlediği belirlenince dosyalarının tekrar açıldı.

Skandalları bitmiyor! Kardeşini bıçaklayan Ciciş Esra'ya cezaevi yolu göründü

Skandalları ile gündeme sık sık gelen Cicişler lakabı ile tanınan Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler, Beşiktaş'ta bulunan evlerinde oldukları sırada aralarına giren bir erkek yüzünden kavga etmişlerdi. İki kardeşin öldüresiye kavgaları yargıya taşındı. Mahkemede ifade veren Ceyda Ersoy olayın kazayla meydana geldiğini evde ayağının kaydığını bu sırada Esra'nın meyve soyduğunu ve düşerken yanlışlıkla yaralandığını söyledi. Esra Ersoy ise olay gecesi bir erkek yüzünden tartıştıklarını ancak yaralamanın meydana gelmediğini savundu.

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CEZA ALDILAR

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; mahkeme yapılan yargılama sonunda Ceyda Ersoy'un kardeşi Esra'ya evde bulunan parkeyle vurduğu gerekçesiyle basit yaralama suçunu işlediği sabit görülerek hakkında 112 gün adli para cezası verilmesine, Esra Ersoy'un ise kardeşi Ceyda'ya elinde bulunan meyve bıçağıyla yaraladığı gerekçesiyle 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.
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TRAFİKTE POLİSE SALDIRMIŞTI

Esra Ersoy'un 6 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından hakkında daha önce trafikte polis memuruna saldırmaktan ceza aldığı ortaya çıktı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Esra Ersoy'un 5 ay 27 gün hapis cezası aldığı ve 5 yıl süre ile denetimli serbestlik tedbirlerinin uygulandığı belirlendi. Kardeşine zarar verdiği gerekçesiyle aldığı cezayla infazını yakan Ersoy'un denetimi ihlal ettiği gerekçesiyle dosyası tekrar incelemeye alındı.

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