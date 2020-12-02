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Sneijder'in Yolanthe'yi aldattığı fotoğraf ortaya çıktı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.12.2020 18:18 | Son Güncelleme

Geçen yıl boşanan Wesley Sneijder-Yolanthe Cabau çifti hakkında çarpıcı gerçekler ortaya çıktı.

Sneijder'in Yolanthe'yi aldattığı fotoğraf ortaya çıktı!

Geçen yıl boşanan çift, yaptığı açıklamalarda dostça ayrıldıklarını ve çocukları Xess Xava için zaman zaman görüşebileceklerini söylemişlerdi.Sneijder, futbolu bıraktıktan sonra bir de Yolanthe'den ayrılınca bunalıma girmiş ve aldığı fazla kilolar ile dikkat çekmişti.Ünlü çift geçen yıl ayrılmış ve Sneijder girdiği depresyon sonrası De Telegraaf'a eşini aldattığını şu ifadelerle açıklamıştı:

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"Yolanthe ile sevgili olmadan önce günde 2 saat konuşmaya başladık ve onunla geçirdiğim zamanlar beni aşka sürüklemeye başladı. Sonra her şey kötü gitmeye başladı. Çünkü, nedeni bendim.Sürekli partiler, sonu gelmez partiler. Yolanthe'nin olmadığı partiler... Kötü arkadaşlarla! Kadınlar ve içkiler. Her şey kontrolümden çıkmıştı.Bedenim oradaydı ama kalbim Yolanthe'nin yanındaydı. Ardı arkası gelmez yalanlardan sonra Yolanthe'ye karşı dürüst oldum. Her şeyi itiraf ettim. Hiçbir şeyi atlamadım. Yolanthe'nin hiçbir hatası yok. Hata nerede? Şöhret, ego, para, güç ve şehvet...Ve evet, acı hepsinin ardından çok güçlü bir şekilde beni buldu. Çünkü Yolanthe Amerika'da. O hayallerimin kadınıydı. Her şeyi mahvettim ve onu kaybettim."

Tüm bunlardan sonra ortaya çıkan bir fotoğraf, sosyal medyada gündem oldu.Sneijder'in eski eşi Yolanthe'yi aldattığı haberleri sonrasında ortaya çıkan fotoğraf, sosyal medyada oldukça konuşulurken iddiaların gerçek olduğu yönünde yorumlandı.Öte yandan Yolanthe Cabau, Hollanda basınına yaptığı açıklamada ''Şu an kendimi çok güçlü hissediyorum, kendime daha çok zaman ayırabiliyorum. Bazen işler istediğiniz gibi gitmez. Evlilik de böyledir. Çektiğiniz acılardan ders almalısınız. Ve bu çektiğiniz acılar sizi güçlendirir.'' sözlerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sende bir gram brain yok Wes. Yolanthe gibi bir ilik aldatılır mı?Brainless Sneijder.
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