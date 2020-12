Sneijder'in Yolanthe'yi aldattığı fotoğraf ortaya çıktı!

Geçen yıl boşanan çift, yaptığı açıklamalarda dostça ayrıldıklarını ve çocukları Xess Xava için zaman zaman görüşebileceklerini söylemişlerdi.Sneijder, futbolu bıraktıktan sonra bir de Yolanthe'den ayrılınca bunalıma girmiş ve aldığı fazla kilolar ile dikkat çekmişti.Ünlü çift geçen yıl ayrılmış ve Sneijder girdiği depresyon sonrası De Telegraaf'a eşini aldattığını şu ifadelerle açıklamıştı:

"Yolanthe ile sevgili olmadan önce günde 2 saat konuşmaya başladık ve onunla geçirdiğim zamanlar beni aşka sürüklemeye başladı. Sonra her şey kötü gitmeye başladı. Çünkü, nedeni bendim.Sürekli partiler, sonu gelmez partiler. Yolanthe'nin olmadığı partiler... Kötü arkadaşlarla! Kadınlar ve içkiler. Her şey kontrolümden çıkmıştı.Bedenim oradaydı ama kalbim Yolanthe'nin yanındaydı. Ardı arkası gelmez yalanlardan sonra Yolanthe'ye karşı dürüst oldum. Her şeyi itiraf ettim. Hiçbir şeyi atlamadım. Yolanthe'nin hiçbir hatası yok. Hata nerede? Şöhret, ego, para, güç ve şehvet...Ve evet, acı hepsinin ardından çok güçlü bir şekilde beni buldu. Çünkü Yolanthe Amerika'da. O hayallerimin kadınıydı. Her şeyi mahvettim ve onu kaybettim."