Dünyaca ünlü rapçi Snoop Dogg, 55 milyon takipçili Instagram hesabından Yıldız Tilbe ile yan yana getirildiği photoshoplu bir fotoğrafını paylaştı. Paylaşımda ise "Kimse üstüne almasın bu sözlerim sevgiliye, he is such a lover, knows what he did..." yazıyordu.

Snoop Dogg'un bu paylaşımını görenler, "As bayraklar as!" ve "Snoop Doog ve Yıldız Tilbe düeti neden olmasın?" şeklinde esprili yorumlarda bulundular.