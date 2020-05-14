Snowpiercer dizisinden fragman ve afiş yayınlandı

Netflix, yeni bilim-kurgu dizisi Snowpiercer’dan resmi fragman ve afişi paylaştı. Aksiyon dolu yeni dizi, 25 Mayıs Pazartesi ABD ve Çin dışında tüm dünyayla aynı anda gösterime girmeye hazırlanıyor.

Parazit filminin başarısıyla adını tüm dünyaya duyuran Bong Joon-ho’nun 2013 yapımı bilimkurgu filmi Snowpiercer‘ın dizi uyarlaması, zorlu bir yapım sürecinin ardından yayınlanmaya hazırlanıyor. Akıl Oyunları filmindeki performansıyla Oscar ödülüne layık görülen Jennifer Connelly ile Tony ödüllü Daveed Diggs’in başrollerini paylaştığı dizi 25 Mayıs Pazartesi günü gösterime girecek.

Snowpiercer, küresel ısınmayı engellemek amacıyla yapılan bir deneyin felakete dönüşmesi sonucu tüm dünyanın buzlar altında kaldığı bir gelecekte geçiyor. Dizi, felaketten sağ kurtulan insanların, asla durmayan ve sınıf düzenine göre bölümlere ayrılmış trenin içindeki yaşam mücadelesini anlatıyor.



