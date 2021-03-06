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Sofia Vergara'nın embriyon zaferi!

06.03.2021 07:19 | Son Güncelleme:
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Sofia Vergara'nın embriyon zaferi!

Modern Family dizisiyle tanınan 45 yaşındaki oyuncu Sofia Vergara ile eski nişanlısı Nick Loeb dondurulmuş embriyonlar yüzünden mahkemelik oldukları davada karar belli oldu. Mahkeme Loeb'in embriyonları Vergara'nın izni olmadan kullanmasını yasakladı.

Sofia Vergara ve Nick Loeb nişanlı oldukları 2013’te çocuk sahibi olabilmek umuduyla tıp merkezine başvurdu.

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Vergana'nın yumurtaları ve Loeb’in spermleriyle 2 adet embriyon oluşturulup donduruldu. Ancak bu başvurunun üzerinden 6 ay sonra çift birlikteliklerini sonlandırma kararı aldı.
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Loeb, baba olma isteğiyle Emma ve Isabella ismini verdiği dondurulmuş embriyonları Vergara’nın rızası olmadan dünyaya getirmek için mahkemeye başvurdu, embriyonların velayetini istedi.

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Uzun süredir devam eden hukuk mücadelesinde mahkeme karar verdi.

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Nick Loeb'in, Sofia Vergara'nın izni olmadan embriyonları kullanması yasaklandı.
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Mahkeme daha önce de benzer bir karar vermiş ancak Nick Loeb hukuk mücadelesinden vazgeçmemişti.

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