Sofia Vergara'nın embriyon zaferi!

Sofia Vergara ve Nick Loeb nişanlı oldukları 2013’te çocuk sahibi olabilmek umuduyla tıp merkezine başvurdu.

Vergana'nın yumurtaları ve Loeb’in spermleriyle 2 adet embriyon oluşturulup donduruldu. Ancak bu başvurunun üzerinden 6 ay sonra çift birlikteliklerini sonlandırma kararı aldı.



Loeb, baba olma isteğiyle Emma ve Isabella ismini verdiği dondurulmuş embriyonları Vergara’nın rızası olmadan dünyaya getirmek için mahkemeye başvurdu, embriyonların velayetini istedi.

Uzun süredir devam eden hukuk mücadelesinde mahkeme karar verdi.

Nick Loeb'in, Sofia Vergara'nın izni olmadan embriyonları kullanması yasaklandı.



Mahkeme daha önce de benzer bir karar vermiş ancak Nick Loeb hukuk mücadelesinden vazgeçmemişti.



