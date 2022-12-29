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Sofia Vergara yıllara meydan okuyor! Bikinisini giyip boy gösterdi

29.12.2022 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Modern Family dizisiyle tanınan 50 yaşındaki Sofia Vergara, kocası Joe Manganiello ile tropikal bir kaçamak yaptı. Yıllara meydan okuyan güzel oyuncu bikinisini giyip ayna karşısında poz verdi.

Sofia Vergara yıllara meydan okuyor! Bikinisini giyip boy gösterdi

Modern Family dizisindeki Gloria Pritchett rolüyle kariyerinde zirve yapan; Kolombiyalı oyuncu ve model Sofia Vergara son pozlarıyla olay oldu.

Kocasıyla tatilde olan 50 yaşındaki Vergara siyah bikinisini giyip yıllara meydan okuduğunu kanıtladı. Güzelliğiyle dikkat çeken Sofia Vergara'ya beğeni yağdı.

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Güzel oyuncu daha önce "Çok fazla sebze tüketiyorum. Yeşil çay içiyorum ve yaban mersini yiyorum. Geceleri de papatya çayıma bir kaşık toz kolajen ekliyorum. Bol miktarda da su içiyorum" diyerek beslenme düzenini anlatmıştı.

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Seksi oyuncu ayrıca sporu da aksatmıyor ve "Spora bayılmıyorum ama yapıyorum. Mesleğim için ve sağlıklı kalabilmek adına yapıyorum. Ağırlık kaldırmak gerçekten de vücudumda bir değişime yol açtı. Bu egzersiz beni sıkılaştırıyor. Pilates ve spinning yaptım ve başka birçok egzersiz de denedim" diyor.

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