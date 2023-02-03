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Şoför nasıl yazılır, şoför yazımı nasıl olmalıdır? Şoför mü şöför mü, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

25.01.2023 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Farklı dillerden birçok kelimeyi dağarcığına katmış olan Türkçe dünyadaki en zengin diller arasında yer alır. Başka dillerden gelen kelimeler zamanla bazı ekler alarak ya da telaffuz değişikliklerine uğrayarak Türkçeleşmiştir. Şoför de bu özelliklere sahip olan kelimelerden biridir. Fransızca kökenli olan şoför kelimesi genel olarak yazım yanlışına düşülen kelimelerin de arasındadır.

Şoför nasıl yazılır, şoför yazımı nasıl olmalıdır? Şoför mü şöför mü, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede bir kelime birden fazla anlama karşılık gelebilir. Bu durumun nedenlerinden biri de dilimize farklı ülkelerin dillerinden gelip yerleşmiş birçok kelime olmasıdır. Şoför kelimesi de dilimize Fransızca dilinden gelip yerleşmiş bir kelimedir. Şoför TDK (Türk Dil Kurumu) Güncel Türkçe Sözlük sayfasında yer alan tanımlarına göre isim türündedir.

Yanlış nasıl yazılır? Yanlış nasıl yazılır?

Şoför nasıl yazılır?

İlk ve asıl tanımına göre şoför kelimesi sürücü anlamına gelir. Diğer anlamı ise mesleği araba kullanmak olan sürücü şeklinde tanımlanmaktadır. Bu kelime farklı kelimeler ile bir araya gelerek yeni anlamda ve birleşik türde kelimeler de türeten bir kelimedir. Şoför kelimesi kullanılarak oluşturulan bazı birleşik kelimelere örnek olarak şu kelimeler gösterilebilir: Şoför okulu, şoför muavini, şoför koltuğu, şoför mahalli, makam şoförü, uzun yol şoförü, şoför ağzı. Bu kelime de yazım yanlışına düşülen kelimeler arasındadır

Şoför yazımı en çok karıştırılan kelimelerden biridir. Halk arasındaki günlük konuşma dilindeki telaffuzunda ve de yazımında “şöför”, “şoför”, “şöfer” şeklinde kullanımları da bulunur. Ancak şoför TDK kurallarına göre bu kelime “şoför” şeklinde yazılmalıdır.

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Şoför mü şöför mü?

Bu kelimenin doğru telaffuzu ve yazımı “şoför” şeklinde olmalıdır. Şoför doğru yazılışına örnek olarak şu cümleler verilebilir:

  • Onca yıl okudu ola ola şoför oldu!
  • Geçen hafta kızı istemişler ama babası “Ben şoföre kız vermem!” deyip onları evden kovmuş.
  • Dün bindiğim minibüsteki şoför mahalli rengarenk ışıklarla süslenmişti.
  • Sen ki üniversite mezunu, iyi bir ailenin oğlusun ama karşıma geçmiş şoför ağzı ile konuşuyorsun!
Sağ ol nasıl yazılır? Sağ ol nasıl yazılır?

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