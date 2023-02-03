Şoför nasıl yazılır, şoför yazımı nasıl olmalıdır? Şoför mü şöför mü, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede bir kelime birden fazla anlama karşılık gelebilir. Bu durumun nedenlerinden biri de dilimize farklı ülkelerin dillerinden gelip yerleşmiş birçok kelime olmasıdır. Şoför kelimesi de dilimize Fransızca dilinden gelip yerleşmiş bir kelimedir. Şoför TDK (Türk Dil Kurumu) Güncel Türkçe Sözlük sayfasında yer alan tanımlarına göre isim türündedir.

Şoför nasıl yazılır?

İlk ve asıl tanımına göre şoför kelimesi sürücü anlamına gelir. Diğer anlamı ise mesleği araba kullanmak olan sürücü şeklinde tanımlanmaktadır. Bu kelime farklı kelimeler ile bir araya gelerek yeni anlamda ve birleşik türde kelimeler de türeten bir kelimedir. Şoför kelimesi kullanılarak oluşturulan bazı birleşik kelimelere örnek olarak şu kelimeler gösterilebilir: Şoför okulu, şoför muavini, şoför koltuğu, şoför mahalli, makam şoförü, uzun yol şoförü, şoför ağzı. Bu kelime de yazım yanlışına düşülen kelimeler arasındadır

Şoför yazımı en çok karıştırılan kelimelerden biridir. Halk arasındaki günlük konuşma dilindeki telaffuzunda ve de yazımında “şöför”, “şoför”, “şöfer” şeklinde kullanımları da bulunur. Ancak şoför TDK kurallarına göre bu kelime “şoför” şeklinde yazılmalıdır.

Şoför mü şöför mü?

Bu kelimenin doğru telaffuzu ve yazımı “şoför” şeklinde olmalıdır. Şoför doğru yazılışına örnek olarak şu cümleler verilebilir: