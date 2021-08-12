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Sofraların yepyeni lezzeti; Bamya Kızartması

12.08.2021 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bamyanın mevsimi geçmemişken, klasik tariften sıkılanlar için yepyeni bir önerimiz var. Bamya kızartması ile sofralarınıza yeni bir lezzet kazandırmış olacaksınız.

Sofraların yepyeni lezzeti; Bamya Kızartması

Bamyayı seven kadar sevmeyen de çoktur. Farklı pişirim teknikleriyle bamyayı sevmeyenler de severek yiyebilir. Kızartma olduğu için kalori miktarı biraz artmış olacak ama emin olun bu nefis lezzete değecek.

MALZEMELER

  • Yarım kilo uzun bamya
  • 1 adet yumurta
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 su bardağı mısır unu
  • 1 su bardağı un
  • Karabiber, toz kırmızı biber
  • Kızartmak için sıvı yağ

YAPILIŞI

  • Bamyayı ayıklayıp yıkayın ve tek tek kurulayın.
  • Bir kaba yumurtayı kırıp çırpın, içine baharatları ekleyerek homojen bir karışım elde edin.
  • Mısır unu ve unu karıştırarak bir kapta bekletin.
  • Bamyaları önce yumurtaya sonra un karışımına buladıktan sonra kızartın.
    Yoğurtla servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun.

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