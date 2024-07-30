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Soğan nasıl yazılır? Soğan mı sovan mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Burcu Tufan Burcu Tufan
29.07.2024 13:58
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Bir sözcüğün yöresel olarak ortaya çıkan farklı telaffuz biçimlerinden ötürü doğru yazılışının karıştırılması söz konusu olabilir. Bu gibi durumlarda ilgili sözcüğün doğru yazılışı ile telaffuzunun nasıl olması gerektiğinin açıklanması önemlidir. Soğan sözcüğü de bu kapsamda yer alan bitki bilimi terimlerinden biriyken günlük yaşamda yaygın olarak sesletilir. Dolayısıyla pek çok bağlamda kullanılan bu sözcüğün TDK onaylı yazılışı cümle örnekleriyle beraber öne çıkarılmalıdır.

Soğan nasıl yazılır? Soğan mı sovan mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Bitki bilimi terimleri arasında sıralanan soğan kelimesi günlük yaşamda hatalı bir şekilde telaffuz edilebilen ifadelerden biridir. Bu da soğan kelimesinin doğru yazılışının bazı durumlarda unutulmasına yol açar. Ancak soğan TDK onaylı yazılışı güncel sözlük üzerinden kolaylıkla öğrenilebilen bilgilerdendir. Dolayısıyla bu kelimenin Türkçe yazım kurallarına uygun olan kullanımı TDK kapsamındaki bilgilere göre açıklanmalıdır. Ardından soğan kelimesinin iki ayrı anlamıyla yer aldığı cümle örneklerinin sıralanması sayesinde bu sözcüğün doğru kullanımı yakından incelenebilir.

Soğan nasıl yazılır?

Bitki bilimi terimlerinden olan soğan günlük yaşamda pek çok tarife eklenen ve yaygın olarak tüketilen sebzelerden birini temsil eder. Ancak bu sözcüğün sesletiminden kaynaklı olarak ortaya çıkan hatalı kullanımlar yazılı dilde de kendini gösterebilir. Dolayısıyla “Soğan mı sovan mı?” sorusu TDK çevrim içi sözlüğündeki güncel bilgiler çerçevesinde yanıtlanmalıdır.

TDK tarafından iki farklı tanımı sıralanan soğan kelimesi ikinci sesleminin başında ğ harfini içerir. Yani bu sözcüğün ikinci sesleminde v sesi olacak şekilde yazılması doğru değildir. Bazı yörelerde soğan kelimesinin v harfiyle sesletildiğine rastlansa da bu yanlış bir kullanımdır. Dolayısıyla Türkçe yazım kurallarını ihlal etmeyen soğan yazımı ve sesletimi ile bu ifadenin hatalı kullanımı aşağıdaki gibi gösterilmelidir:

  • Soğan (doğru yazılışı)
  • Sovan (yanlış yazılışı)

Soğan doğru yazılışı ve anlamı nedir?

Soğan sözcüğü TDK tarafından iki ayrı şekilde tanımlanırken bu ifadenin isim türünde olduğu belirtilir. “Zambakgillerden olan, yeşil yaprakları ve yumrusu salata ve yemeklere tat vermek amacıyla kullanılan acımsı, keskin kokulu bitki” tanımı bu sözcüğün bitki bilimi terimi olarak ne anlam ifade ettiğini gösterir.

Soğan kelimesinin TDK kapsamındaki ikinci tanımı ise “çiğdem, zambak, sarımsak, lale gibi bitkilerin toprak altındaki yumru kökü” şeklindedir. Kuru soğan, taze soğan, aksoğan gibi birleşik kelimelerin yapısında da yer alan bu kelime mutlaka ikinci hecesinin başında ğ ünsüzü olacak şekilde yazılmalıdır. Soğan sözcüğü TDK kapsamındaki iki ayrı tanımıyla cümle içerisinde kullanıldığında ise sırasıyla aşağıdaki gibi örnekler ortaya çıkar:

  • Dün hazırladığımız soğan yahnisi öylesine lezzetli olmuştu ki misafirlerimizden övgü toplamayı başardı!

  • Geçen hafta çiçek pazarından aldığımız lale soğanlarını sonunda bahçemize ekebildik.

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