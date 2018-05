Soğanın şifa gücü: Sağlık ve güzellik faydaları

Soğan, içerdiği besin ve elementler sayesinde sağlığa çok faydası olan ve yılın her mevsiminde bulunması kolay olan bir şifa kaynağıdır.

Saçınızı bir duş başlığı ile örtün ve bir gece veya en az 1 saat bekletin. Ertesi sabah saçlarınızı durulayın, ardından her zamanki gibi şampuanla yıkayın. Birkaç ay boyunca ya da sonuçlardan memnun kalana kadar haftada 2 veya 3 kez bu saç tedavisini uygulayın.

4 / 4 Cerrahi izlerin yok edilmesini sağlar

Soğan, cerrahiden veya sadece tipik (ancak rahatsız edici) gerginlik işaretlerinden kaynaklanabilen belirli izlerin önlenmesi için çok etkili bir çare olabilir. Üç gram tuzu on gram bulaşık sabunu ile karıştırın. Onları eşit boyutlarda yapmaya çalışarak soğanları çok küçük parçalar halinde kesin. Tuz ve sabun karışımını ilave edin ve iyice karıştırın. Karışımı yaklaşık on beş dakika boyunca bir su banyosuna koyun ve karıştırmaya devam edin. Beş dakika kadar karıştırın. Geride kalan sıvı soğan özüdür. Bu soğan özünü yara alanlarına günde bir kez uygulayın. Not: Cildinizin reaksiyonlarına dikkat edin ve kırmızılaştığını fark ederseniz veya benzeri bir şey yaparsanız derhal tedaviyi durdurmalısınız.