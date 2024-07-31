Soğanlı menemen tarifi: Soğanlı menemen nasıl yapılır?

Soğanlı menemen tarifi için tüm gerekli malzemeleri aşağıda görebilirsiniz. Bu tarifi ister kahvaltıda ister diğer öğünlerde tüketebilir ya da sunabilirsiniz. Daha fazla kişi için yapacaksanız tarifteki malzemelerin miktarlarını artırmanız yeterli.

MALZEMELER 4 kaşık zeytinyağı

Yarım soğan

4 biber

1 kapya biber

4 domates

1 dal taze soğan

4 yumurta

Birer çay kaşığı tuz ve karabiber