YEMEK

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Merhaba, Ben akıllı asistanınız Mynet Chef GPT. Size en uygun yemek tariflerini bulmak için buradayım. Benden yardım alabilirsiniz.

Mynet Chef GPT

1 Hazırlamak istediğiniz öğünü seçiniz
2 Hangi malzemeleri kullanmak istersiniz? Listeden istediğiniz kadar malzemeyi ekleyebilirsiniz.
3 Hangi mutfak türünde olmasını istersiniz?
Daha fazla bilgi girmek ister misiniz?
4 Özel bir beslenme şekliniz var mı?
5 Belirtmek istediğiniz bir alerjiniz var mı?
6 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. YEMEK
    3. Kahvaltı Tarifleri
    4. Soğanlı menemen tarifi: Soğanlı menemen nasıl yapılır?

    Soğanlı menemen tarifi: Soğanlı menemen nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    31.07.2024 01:47
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Türk mutfakları için özel bir yeri olan menemen yıllardır "soğanlı mı yoksa soğansız mı olur?" konusunda tartışması devam eden bir lezzettir. Siz de soğanlı menemencilerdenseniz aşağıda verdiğimiz tarifi uygulayarak enfes bir soğanlı menemen hazırlayabilirsiniz. Afiyet olsun.

    Soğanlı menemen tarifi: Soğanlı menemen nasıl yapılır?
    Tarif Puanı
    Teşekkürler!
    Puanınız alınmıştır.
    Kaç kisilik 3
    Hazırlık Süresi 5dk
    Pişirme Süresi 15dk
    Kalori/Porsiyon 276kal

    Soğanlı menemen tarifi için tüm gerekli malzemeleri aşağıda görebilirsiniz. Bu tarifi ister kahvaltıda ister diğer öğünlerde tüketebilir ya da sunabilirsiniz. Daha fazla kişi için yapacaksanız tarifteki malzemelerin miktarlarını artırmanız yeterli.

    MALZEMELER

    • 4 kaşık zeytinyağı
    • Yarım soğan
    • 4 biber
    • 1 kapya biber
    • 4 domates
    • 1 dal taze soğan
    • 4 yumurta
    • Birer çay kaşığı tuz ve karabiber

    TARİF

    • Bir tavada yağ ve ince doğradığınız soğanı kavurun.
    • Biberleri küçük küçük doğrayarak ekleyin ve kavurmaya devam edin.
    • Domatesleri de küp şeklinde doğrayın ve ekleyin.
    • Biraz karıştırıp kapağı kapalı 10 dakika kadar pişirin.
    • Soğanları ince ince doğrayarak ekleyin.
    • Yumurtaları da kırın.
    • Baharatları ekleyip karıştırın.
    • Karıştırarak yumurtalar pişene dek ocağı kapatmayın.
    Önceki İçerik Sonraki İçerik
    Chef GPT
    Anahtar Kelimeler:
    soğan Menemen tarif
    En Çok Okunan Haberler
    Meclis olağanüstü toplanıyor! Kurtulmuş'tan 15 Ağustos çağrısı

    Meclis olağanüstü toplanıyor! Kurtulmuş'tan 15 Ağustos çağrısı

    Suikast sonrası akıllarda aynı soru var! Haniye ile aynı binadayken sapasağlam kurtuldu

    Suikast sonrası akıllarda aynı soru var! Haniye ile aynı binadayken sapasağlam kurtuldu

    Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi tarihe karışıyor...

    Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi tarihe karışıyor...

    Mbappe, eski takımını satın aldı!

    Mbappe, eski takımını satın aldı!

    Suikast sonrası gözler onlardaydı: Düşman yanlış hesap yaptı

    Suikast sonrası gözler onlardaydı: Düşman yanlış hesap yaptı

    Hafif lezzet: Cevizli semizotu salatası tarifi

    Hafif lezzet: Cevizli semizotu salatası tarifi

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

    Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

    Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

    Bir terlikten çok daha fazlası! Crocslarda 1000 TL altı fiyatlar

    Bir terlikten çok daha fazlası! Crocslarda 1000 TL altı fiyatlar

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.