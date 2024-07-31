Soğanlı menemen tarifi: Soğanlı menemen nasıl yapılır?

Türk mutfakları için özel bir yeri olan menemen yıllardır "soğanlı mı yoksa soğansız mı olur?" konusunda tartışması devam eden bir lezzettir. Siz de soğanlı menemencilerdenseniz aşağıda verdiğimiz tarifi uygulayarak enfes bir soğanlı menemen hazırlayabilirsiniz. Afiyet olsun.
Soğanlı menemen tarifi için tüm gerekli malzemeleri aşağıda görebilirsiniz. Bu tarifi ister kahvaltıda ister diğer öğünlerde tüketebilir ya da sunabilirsiniz. Daha fazla kişi için yapacaksanız tarifteki malzemelerin miktarlarını artırmanız yeterli.
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