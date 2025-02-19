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  4. Soğuğa ve kara aldırış etmeden zıplaya zıplaya halay çektiler! İnşaat işçilerinin kar eğlencesi sosyal medyada viral oldu

Soğuğa ve kara aldırış etmeden zıplaya zıplaya halay çektiler! İnşaat işçilerinin kar eğlencesi sosyal medyada viral oldu

19.02.2025 17:29
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
19.02.2025 17:29
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Bir inşaatın tepe katında çalışan işçiler, yoğun kar yağışını coşkuyla karşıladı. Soğuk havaya aldırış etmeden, yüksekteki platformda halay çekmeye başlayan işçiler, hem eğlenceli anlar yaşadı hem de izleyenlere neşeli bir görüntü sundu. Kar yağışını bu şekilde kutlayan işçilerin eğlenceli anları, çevredekiler tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, binanın tepe katında yaşanan bu sıra dışı kutlamayı gündeme taşıdı.

İstanbul’un Ayazağa semtinde, yoğun kar yağışı ile birlikte inşaat işçileri unutulmaz bir anı yaşadı. Çalışma alanlarında yoğun bir şekilde çalışan işçiler, karın yağmaya başlamasıyla birlikte işlerini bir kenara bırakıp, spontane bir halay çekmeye başladılar.

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KARA ALDIRIŞ ETMEDİLER

Soğuk hava ve kar yağışına aldırış etmeyen işçiler, birbirlerine tutunarak, müzik eşliğinde coşkulu bir şekilde halay çekmeye devam ettiler. O anlar, çevredeki diğer inşaat çalışanları ve mahalle sakinleri tarafından ilgiyle izlendi.

O anlar sosyal medyada hızla yayıldı ve izleyenler tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

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Anahtar Kelimeler:
İşçi İnşaat halay
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