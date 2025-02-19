Soğuğa ve kara aldırış etmeden zıplaya zıplaya halay çektiler! İnşaat işçilerinin kar eğlencesi sosyal medyada viral oldu

İstanbul’un Ayazağa semtinde, yoğun kar yağışı ile birlikte inşaat işçileri unutulmaz bir anı yaşadı. Çalışma alanlarında yoğun bir şekilde çalışan işçiler, karın yağmaya başlamasıyla birlikte işlerini bir kenara bırakıp, spontane bir halay çekmeye başladılar.

KARA ALDIRIŞ ETMEDİLER

Soğuk hava ve kar yağışına aldırış etmeyen işçiler, birbirlerine tutunarak, müzik eşliğinde coşkulu bir şekilde halay çekmeye devam ettiler. O anlar, çevredeki diğer inşaat çalışanları ve mahalle sakinleri tarafından ilgiyle izlendi.

O anlar sosyal medyada hızla yayıldı ve izleyenler tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.