Soğuk havalarda enerjinizi gün boyu koruyacak 10 sağlıklı atıştırmalık!

İster ofiste yoğun bir gün geçiriyor olun ister ders arasında kısa bir mola verin ya da spordan sonra yorgunluğunuzu atmak isteyin, sağlıklı atıştırmalıklar her an yanınızda olabilecek pratik çözümler sunar. Doğal içerikleriyle tok tutan, gereksiz kalori alımını engelleyen ve metabolizmayı canlandıran bu atıştırmalıklar, lezzet kadar sağlıklı alternatifler arayanlar için de ideal birer seçenek. Gelin, soğuk havalarda yorgun düştüğünüz her an destekçiniz olacak atıştırmalıklara birlikte bakalım!
Koruyucu içermeyen, şekeri meyveden gelen Fellas barlar; yüksek proteinli ve glütensiz yapısıyla soğuk günlerde bağışıklığınızı destekler. Egzersiz öncesi ya da gün içinde düşen enerjinizi toparlamak için birebir olan set, Duble Kakaolu, Yer Fıstıklı, Fındıklı ve Vanilyalı seçenekleriyle 4 farklı lezzeti bir araya getiriyor!
Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinin tertemiz yaylalarından derlenen Balparmak Yayla ve Ova Çiçek Balı, yumuşak aroması ve yoğun kıvamıyla çaydan yoğurda, tatlıdan yulafa kadar kışı hastalanmadan geçirmen için güçlü bir destek sunar. Üstelik, iki kiloluk ekonomik ambalajıyla uzun süre doğallığın tadını çıkarabilirsiniz!
Kavrulmadan hazırlanan, katkısız ve GDO’suz Wefood kakao nibs, yoğun aromasıyla kahvaltılık karışımlarınıza, yoğurdunuza ya da smoothie’lerinize enerji katar. Vegan, glütensiz ve ilave şekersiz içeriğiyle hem sağlıklı beslenmek isteyenlerin hem de kış yorgunluğuna karşı iyi bir ürün arayanların favorisi.
Hiçbir katkı, şeker ya da koruyucu içermeyen Dokuru Freeze Dried Böğürtlen, sadece meyvenin doğal şekeri ve vitaminleriyle dolu. Laktozsuz, glütensiz ve vegan içeriğiyle herkesin rahatça tüketebileceği bu minik şifa deposu, kış günlerinde hem pratik hem de koruyucu bir ara öğün alternatifi sunar.
Çiğ badem, fındık, kaju, kırık ceviz, kuru üzüm ve cranberry gibi zengin içeriklerikleriyle protein, vitamin ve sağlıklı yağ bakımından tam bir enerji kaynağı olan Malatya Pazarı Karışık Kuruyemiş, soğuk havalarda metabolizmanızı canlı tutar ve gün boyu tokluk sağlar. İster ofiste ister evde, bir avuç karışık kuruyemişle kışı daha zinde ve hastalıksız geçirebilirsiniz!
Soğuk havalarda tatlı krizlerini bastırmak ve günü bomba gibi geçirmek için doğal bir besin arıyorsanız Züber Original Fıstık Ezmesi tam size göre! Şeker ilavesiz, yüksek lifli, glütensiz ve vegan içeriğiyle kış aylarında bağışıklığınızı desteklerken uzun süre tok kalmanızı sağlayan ezme, kahvaltıda, ara öğünde ya da bir dilim ekmeğin üzerinde olması fark etmeksizin her türlü yorgunluğunuza iyi gelecek!
Kışın soğuk ve yorgun günlerinde içinizi ısıtan Apitera Zen, zencefil, bal, propolis, tarçın, karanfil, karabiber ve limon gibi güçlü içerikleriyle hem enerji verir hem de bağışıklığınızı destekler. Ferah aromasıyla soğuk günlerde canlılık veren ürünü ister içeceğinize karıştırabilir isterseniz de direkt tüketebilirsiniz. Pratik paketleriyle çantanıza atın, hastalıklara karşı koruyucu bir kalkan her an yanınızda olsun!
Kış sabahlarına Kellogg’s Granola ve sıcak sütle ya da yoğurtla başlamak gibisi yok! Fırınlanmış çıtır yulaf parçalarıyla çikolata ve fındığın nefis buluşmasını içeren granola, lif kaynağı içeriği sayesinde uzun süre tok tutar, soğuk havalarda düşen enerjini hızla toparlamanıza yardımcı olur.
Soğuk günlerde vücudun ihtiyacı olan sağlıklı yağları en doğal haliyle almak isterseniz Picus %100 Badem Ezmesi sizin için mükemmel bir seçim! Katkısız, şekersiz ve tamamen bademden üretilen bu pürüzsüz, kremamsı lezzet hem kahvaltılarda hem de ara öğünlerde uzun süre tok tutar ve kışı daha dengeli, sağlıklı bir şekilde geçirmenizi sağlar.
Soğuk havalarda düşen enerjinizi yükseltmek için yanınızda taşıyabileceğiniz en pratik lezzetlerden biri olan Eti Lifalif barda, yulafın doğal lifleri ve bitter çikolatanın yoğun tadı birleşerek hem tatlı ihtiyacınızı karşılar hem de kış yorgunluğuna enerji verir. Ofiste, okulda ya da yolda… Nerede olursanız olun, bu bar sayesinde kışı daha tok ve formda geçirmeniz çok kolay olacak!
