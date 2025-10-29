Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Soğuk havalarda enerjinizi gün boyu koruyacak 10 sağlıklı atıştırmalık!
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Soğuk havalarda enerjinizi gün boyu koruyacak 10 sağlıklı atıştırmalık!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji düşüşleri kaçınılmaz ama sağlıklı bir atıştırmalıkla bu anları avantaja çevirmek mümkün! Kuruyemişler, kuru meyveler, granola ve protein barlar, fıstık ve badem ezmeleri, bal ve propolis gibi doğal tatlandırıcılar özellikle de soğuk günlerde hem pratik hem de dengeli beslenmenin en lezzetli destekçileri arasında. Gün içinde enerjinizi korumak için çantanızda veya mutfağınızda bulundurabileceğiniz atıştırmalıkları sizin için listeledik. İşte detaylar!

İster ofiste yoğun bir gün geçiriyor olun ister ders arasında kısa bir mola verin ya da spordan sonra yorgunluğunuzu atmak isteyin, sağlıklı atıştırmalıklar her an yanınızda olabilecek pratik çözümler sunar. Doğal içerikleriyle tok tutan, gereksiz kalori alımını engelleyen ve metabolizmayı canlandıran bu atıştırmalıklar, lezzet kadar sağlıklı alternatifler arayanlar için de ideal birer seçenek. Gelin, soğuk havalarda yorgun düştüğünüz her an destekçiniz olacak atıştırmalıklara birlikte bakalım!

Günün fırsatlarında yer alan indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Günün fırsatları kapsamındaki indirimli atıştırmalıkları görmek için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

1. Kışın enerjinizi yüksek tutmanın en lezzetli yollarından biri: Fellas Protein Bar Karma Kutu (12x32 g)

Soğuk havalarda enerjinizi gün boyu koruyacak 10 sağlıklı atıştırmalık! 1

Koruyucu içermeyen, şekeri meyveden gelen Fellas barlar; yüksek proteinli ve glütensiz yapısıyla soğuk günlerde bağışıklığınızı destekler. Egzersiz öncesi ya da gün içinde düşen enerjinizi toparlamak için birebir olan set, Duble Kakaolu, Yer Fıstıklı, Fındıklı ve Vanilyalı seçenekleriyle 4 farklı lezzeti bir araya getiriyor!

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Bu markanın barları lezzet olarak en az şekerli olan gibi geldi bana. Aşırı tok tutuyor. Bazılarında yağ oranı yüksek, içeriğine bakarak tüketmekte fayda var. Amazonda çok iyi indirime giriyor ara ara. Buradan alıyorum genelde, marketten daha ucuza geliyor.”
  • “Ürün içeriği çok temiz ayrıca hem protein alıp hem de tatlı ihtiyacını gideriyor. Hem spor sonrası atıştırmak için hem de canınız tatlı çektiğinde güzel bir alternatif.”
Ürünü İncele

2. Doğallıığyla öne çıkan: Balparmak Yayla ve Ova Çiçek Balı (2 kg)

Soğuk havalarda enerjinizi gün boyu koruyacak 10 sağlıklı atıştırmalık! 2

Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinin tertemiz yaylalarından derlenen Balparmak Yayla ve Ova Çiçek Balı, yumuşak aroması ve yoğun kıvamıyla çaydan yoğurda, tatlıdan yulafa kadar kışı hastalanmadan geçirmen için güçlü bir destek sunar. Üstelik, iki kiloluk ekonomik ambalajıyla uzun süre doğallığın tadını çıkarabilirsiniz!

Kullanıcılar ne diyor?

  • “2 kg olması ve şişesi kullanma kolaylığı sağlıyor.”
  • “Markasına güvenerek ikinci kez aldım. Beğendiğim için tekrar alacağım.”
Ürünü İncele

3. Tatlı isteğini de bastıran: Wefood Organik Ham Kakao Parçacıkları (150 g)

Soğuk havalarda enerjinizi gün boyu koruyacak 10 sağlıklı atıştırmalık! 3

Kavrulmadan hazırlanan, katkısız ve GDO’suz Wefood kakao nibs, yoğun aromasıyla kahvaltılık karışımlarınıza, yoğurdunuza ya da smoothie’lerinize enerji katar. Vegan, glütensiz ve ilave şekersiz içeriğiyle hem sağlıklı beslenmek isteyenlerin hem de kış yorgunluğuna karşı iyi bir ürün arayanların favorisi.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Mükemmel. Şeker yemeği bıraktım ama kakao ve çikolata tadını özlemiştim. Yoğurtun üzerine serpip yiyiyorum, çok leziz. Tavsiye ederim.”
  • “Çok güzel gerçekten. Sabahları shake yaparak kullandım. Fındık gibi ağızda kolay dağılıyor, çok sert değil. Tadı güzel.”
Ürünü İncele

4. Bağışıklığınızı güçlendiren: Dokuru Original Böğürtlen Atıştırmalık Meyve Cipsi (20 g)

Soğuk havalarda enerjinizi gün boyu koruyacak 10 sağlıklı atıştırmalık! 4

Hiçbir katkı, şeker ya da koruyucu içermeyen Dokuru Freeze Dried Böğürtlen, sadece meyvenin doğal şekeri ve vitaminleriyle dolu. Laktozsuz, glütensiz ve vegan içeriğiyle herkesin rahatça tüketebileceği bu minik şifa deposu, kış günlerinde hem pratik hem de koruyucu bir ara öğün alternatifi sunar.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Enfes. Çıtır çıtır böğürtlen, mükemmel.”
  • “Böğürtleni daha önce hiç böyle yememiştim, kıtır kıtır, yemesi çok keyifliydi.”
Ürünü İncele

5. Vücudunuzu hep sağlıklı tutmak için: Malatya Pazarı Karışık Kuruyemiş (500 g)

Soğuk havalarda enerjinizi gün boyu koruyacak 10 sağlıklı atıştırmalık! 5

Çiğ badem, fındık, kaju, kırık ceviz, kuru üzüm ve cranberry gibi zengin içeriklerikleriyle protein, vitamin ve sağlıklı yağ bakımından tam bir enerji kaynağı olan Malatya Pazarı Karışık Kuruyemiş, soğuk havalarda metabolizmanızı canlı tutar ve gün boyu tokluk sağlar. İster ofiste ister evde, bir avuç karışık kuruyemişle kışı daha zinde ve hastalıksız geçirebilirsiniz!

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Şahsen ben Malatya pazarının ürünlerini beğendim, içindeki kuruyemişlerin hepsi lezzetli, ceviz büyük boyutta ve aroması güzel.”
  • “Diyet yapanlar için birebir, kaliteli ürün. Çiğ ama taze geldi. Teşekkürler.”
Ürünü İncele

6. Katkı ve koruyucu yok: Züber Original Fıstık Ezmesi (315 g)

Soğuk havalarda enerjinizi gün boyu koruyacak 10 sağlıklı atıştırmalık! 6

Soğuk havalarda tatlı krizlerini bastırmak ve günü bomba gibi geçirmek için doğal bir besin arıyorsanız Züber Original Fıstık Ezmesi tam size göre! Şeker ilavesiz, yüksek lifli, glütensiz ve vegan içeriğiyle kış aylarında bağışıklığınızı desteklerken uzun süre tok kalmanızı sağlayan ezme, kahvaltıda, ara öğünde ya da bir dilim ekmeğin üzerinde olması fark etmeksizin her türlü yorgunluğunuza iyi gelecek!

Kullanıcılar ne diyor?

  • “İçeriğinde yalnızca fıstık olması harika, katkı maddesi, şeker ya da palm yağı yok. Tamamen doğal bir ürün. Tadı yoğun ve kıvamı ideal; ne çok katı ne de çok akışkan. Kahvaltılarda ekmeğe sürerek, smoothielere ekleyerek veya direkt kaşıkla bile tüketiyorum.”
  • “Sıfır şeker, her türlü tatlı ile karıştır ve ye. İlk açıldığında oldukça sıvı ve üzeri yağ, iyice karıştırmak doğru olur. Son kullanma tarihine göre fiyatı belirleniyor.”
Ürünü İncele

7. Boğazınızı rahatlatacak doğal bir karışım: Apitera Zen (7x7 g)

Soğuk havalarda enerjinizi gün boyu koruyacak 10 sağlıklı atıştırmalık! 7

Kışın soğuk ve yorgun günlerinde içinizi ısıtan Apitera Zen, zencefil, bal, propolis, tarçın, karanfil, karabiber ve limon gibi güçlü içerikleriyle hem enerji verir hem de bağışıklığınızı destekler. Ferah aromasıyla soğuk günlerde canlılık veren ürünü ister içeceğinize karıştırabilir isterseniz de direkt tüketebilirsiniz. Pratik paketleriyle çantanıza atın, hastalıklara karşı koruyucu bir kalkan her an yanınızda olsun!

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Her gün çeşitlerinden birini kullanıyorum, kendimi daha az yorgun hissediyorum. Kendimi daha dinç hissediyorum. Algılarımın daha açık olduğunu hissediyorum. Sonuç faydalı gerçekten tavsiye ederim.”
  • “Yıllardır kullandığım tek takviye gıda. Kışları rahat atlatmaya yardımcı oluyor.”
Ürünü İncele

8. Hem lezzetli hem de besleyici yapısıyla: Kellogg's Granola Çikolata Parçacıklı ve Fındıklı (340 g)

Soğuk havalarda enerjinizi gün boyu koruyacak 10 sağlıklı atıştırmalık! 8

Kış sabahlarına Kellogg’s Granola ve sıcak sütle ya da yoğurtla başlamak gibisi yok! Fırınlanmış çıtır yulaf parçalarıyla çikolata ve fındığın nefis buluşmasını içeren granola, lif kaynağı içeriği sayesinde uzun süre tok tutar, soğuk havalarda düşen enerjini hızla toparlamanıza yardımcı olur.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Kahvaltıda tercih ediyorum. Lezzetli ve sağlıklı bir öğün ile güne başlıyorum.”
  • "İçindeki çikolata tadı diğerlerindeki gibi sönük değil, baskın ve lezzetli. Verimli ve doyurucu bir granola, diğerleri gibi fazla yulaf ağırlıklı değil ve tok tutuyor.”
Ürünü İncele

9. Soğuk havalara meydan okuyun: Picus Badem Ezmesi (195 g)

Soğuk havalarda enerjinizi gün boyu koruyacak 10 sağlıklı atıştırmalık! 9

Soğuk günlerde vücudun ihtiyacı olan sağlıklı yağları en doğal haliyle almak isterseniz Picus %100 Badem Ezmesi sizin için mükemmel bir seçim! Katkısız, şekersiz ve tamamen bademden üretilen bu pürüzsüz, kremamsı lezzet hem kahvaltılarda hem de ara öğünlerde uzun süre tok tutar ve kışı daha dengeli, sağlıklı bir şekilde geçirmenizi sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Denemek için aldım. Tadı, kıvamı gerçekten çok güzel. İçinde katkı maddesi olmaması, içeriğinin temiz olması ayrıca artı puan. Teşekkürler!”
  • “Tadı mükemmel ve harbiden tadını denediğimizde doğallığı hissedebiliyorsunuz, ikinci kez sipariş verdim.”
Ürünü İncele

10. Günü dinç geçirmek için: Eti Lifalif Bitter Çikolatalı Yulaf Bar (16x35 g)

Soğuk havalarda enerjinizi gün boyu koruyacak 10 sağlıklı atıştırmalık! 10

Soğuk havalarda düşen enerjinizi yükseltmek için yanınızda taşıyabileceğiniz en pratik lezzetlerden biri olan Eti Lifalif barda, yulafın doğal lifleri ve bitter çikolatanın yoğun tadı birleşerek hem tatlı ihtiyacınızı karşılar hem de kış yorgunluğuna enerji verir. Ofiste, okulda ya da yolda… Nerede olursanız olun, bu bar sayesinde kışı daha tok ve formda geçirmeniz çok kolay olacak!

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Dışarı çıktığımızda can kurtaran atıştırmalığımız. Hem bitter çikolatası ile tatlı isteğinizi bastırıyor hem de yulaf ile tok tutuyor. Ancak yerken dikkat etmeli, yulaf kuru olduğu için dökülüyor.”
  • “Tadına bayıldığım bir ürün, uygun fiyata geldi. Hiç birinde de kırık yoktu, kargolama çok güzeldi.”
Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Soğuk havalarda enerjinizi gün boyu koruyacak 10 sağlıklı atıştırmalık! 11

Bu içerik 29 Ekim 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Ayak sağlığını önemseyenler için özel fırsat!

Ayak sağlığını önemseyenler için özel fırsat!

 A101 30 Ekim aldın aldın kataloğu yayında!

A101 30 Ekim aldın aldın kataloğu yayında!

 Ayaklarınızı düşünen tasarım!

Ayaklarınızı düşünen tasarım!

 Kendiniz ve sevdikleriniz için zamansız bir hediye seçeneği!

Kendiniz ve sevdikleriniz için zamansız bir hediye seçeneği!

 Viral olan hava temizleyici indirimde!

Viral olan hava temizleyici indirimde!

 Gerçek kullanıcılar seçti! Çok satan ürünler burada

Gerçek kullanıcılar seçti! Çok satan ürünler burada

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
bal kuruyemiş Propolis fıstık ezmesi protein sağlık kurutulmuş meyve
İş birliği İçerikleri
Hem hafif hem şık Casio saat sonunda indirime girdi!

Hem hafif hem şık Casio saat sonunda indirime girdi!

Seyahatlerde bavul yerine kullanabileceğiniz spor çantası!

Seyahatlerde bavul yerine kullanabileceğiniz spor çantası!

Ayaklarınız bayram edecek!

Ayaklarınız bayram edecek!

Ayak sağlığını önemseyenler için özel fırsat!

Ayak sağlığını önemseyenler için özel fırsat!

A101 30 Ekim aldın aldın kataloğu yayında!

A101 30 Ekim aldın aldın kataloğu yayında!

28 Ekim BİM aktüel kataloğu herkesin yüzünü güldürüyor!

28 Ekim BİM aktüel kataloğu herkesin yüzünü güldürüyor!

28 Ekim BİM aktüel kataloğu herkesin yüzünü güldürüyor!

28 Ekim BİM aktüel kataloğu herkesin yüzünü güldürüyor!

İpeksi ve doğal bir görünüm için vazgeçilmez!

İpeksi ve doğal bir görünüm için vazgeçilmez!

Ayaklarınızı düşünen tasarım!

Ayaklarınızı düşünen tasarım!

Tom Ford parfüme özel kampanya ile kazançlı çıkın!

Tom Ford parfüme özel kampanya ile kazançlı çıkın!

Kendiniz ve sevdikleriniz için zamansız bir hediye seçeneği!

Kendiniz ve sevdikleriniz için zamansız bir hediye seçeneği!

ŞOK'tan çocukları sevindirecek hafta sonu fırsatları!

ŞOK'tan çocukları sevindirecek hafta sonu fırsatları!

ŞOK'tan çocukları sevindirecek hafta sonu fırsatları!

ŞOK'tan çocukları sevindirecek hafta sonu fırsatları!

Kışı rahat geçirmek isteyen erkekler buraya!

Kışı rahat geçirmek isteyen erkekler buraya!

Stilinizi yükseltecek premium saatte fırsat başladı!

Stilinizi yükseltecek premium saatte fırsat başladı!

Viral olan hava temizleyici indirimde!

Viral olan hava temizleyici indirimde!

Tam stok yapmalık fırsat!

Tam stok yapmalık fırsat!

Sokak stilinin yeni yorumu: Puma X-Cell Nova FS indirimde

Sokak stilinin yeni yorumu: Puma X-Cell Nova FS indirimde

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Hem hafif hem şık Casio saat sonunda indirime girdi!

Hem hafif hem şık Casio saat sonunda indirime girdi!

Seyahatlerde bavul yerine kullanabileceğiniz spor çantası!

Seyahatlerde bavul yerine kullanabileceğiniz spor çantası!

Ayaklarınız bayram edecek!

Ayaklarınız bayram edecek!

Ayak sağlığını önemseyenler için özel fırsat!

Ayak sağlığını önemseyenler için özel fırsat!

İpeksi ve doğal bir görünüm için vazgeçilmez!

İpeksi ve doğal bir görünüm için vazgeçilmez!

Ayaklarınızı düşünen tasarım!

Ayaklarınızı düşünen tasarım!

Tümünü Gör

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.