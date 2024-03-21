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  4. Şöhretin zirvesinde her şeyi bırakıp yurt dışına gitti! Sema Özcan 53 yıl sonra ortaya çıktı

Şöhretin zirvesinde her şeyi bırakıp yurt dışına gitti! Sema Özcan 53 yıl sonra ortaya çıktı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
21.03.2024 13:43
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Sema Özcan'ın unutulmaz ismi Sema Özcan yıllar önce şöhretin zirvesindeyken her şeyi bırakıp yurt dışına yerleşti. Yıllar sonra ortaya çıkan Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Sema Özcan'ın son hali...

Şöhretin zirvesinde her şeyi bırakıp yurt dışına gitti! Sema Özcan 53 yıl sonra ortaya çıktı

Sevmek Zamanı, Cingöz Recai, Düşman Kardeşler ve Ağlayan Bir Ömür gibi filmlerde oynadığı rollele Yeşilçam'ın unutulmazları arasına giren Sema Özcan yıllardır gözlerden uzakta yaşıyor.

53 yıldır tüm röportaj tekliflerini geri çeviren, Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Sema Özcan, Milliyet Sanat'la görüştü. Özcan Sevmek Zamanı çekimleri için "Çok ıstırap çektik, filmin çekimleri 6 ay sürdü. Biz film bittiğinde Metin Erksan ile dargındık" dedi.

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Şöhretin zirvesinde oyunculuğu bırakan Sema Özcan için, evlendikten sonra yurt dışına gitmişti. Mehmet Sarper ile evlenen Sema Özcan, Fransa'ya yerleşmişti.

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Gözlerden uzak yaşayan güzel oyuncu yıllara meydan okuyor. Sema Özcan'ın son halini görenler "Ne güzel yaşlanmış", "Çok asil" yorumlarında bulundu.

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