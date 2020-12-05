Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde her mevsim renk cümbüşü yaşanıyor

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi, coğrafi konumuyla her mevsim muhteşem manzaralara sahne oluyor.

SONBAHARDA RENK CÜMBÜŞÜ

Karakaya Baraj Gölü'ne kıyısı olan ve mikroklima iklim yapısına sahip köylerinde yetişen meyve ağaçlarıyla, ilkbaharda açan çiçekleri, sonbaharda ise solan yapraklarıyla ilçede renk cümbüşü yaşanıyor.

İç bölgelerde, yüksek dağlarda yer alan toprak damlarıyla sıralanan asırlık taş evler, kanyonlar, yaylalar bu mevsimde de kartpostallık güzelliğe büründü.

Tarihi mekanlara ev sahipliği yapan Çüngüş, sarı, kahverengi, turuncu ve yeşilin farklı tonlarının kattığı görsellikle fotoğraf tutkunları ve doğa gezginlerini kendine hayran bırakıyor.

"BURASI ADETA SAKLI BİR CENNET"

Kaymakam Tuncay Kaldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sıfırlandığını söyledi.

Çüngüş'ün, doğasever ve fotoğraf tutkunlarına büyük imkan sunduğunu belirten Kaldırım, "Kendini korumuş bakir yerlerimiz var. Tanıtılmayı bekleyen değerlerimiz var. Mesela Geçit Mahalle'miz, hem iklim hem de coğrafya olarak çok farklı." dedi.