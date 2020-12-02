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Sokağa çıkma yasağının kesinleşmesinden sonra karantina aktiviteleri bir kez daha gündeme geldi! Sokağa çıkma yasağında evde yapılabilecek 10 aktivite!

Seray Üstün Seray Üstün 02.12.2020 10:18 | Son Güncelleme:
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Sokağa çıkma yasağının kesinleşmesinden sonra karantina aktiviteleri bir kez daha gündeme geldi! Sokağa çıkma yasağında evde yapılabilecek 10 aktivite!

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen “Sokağa Çıkma Kısıtlamaları” konulu genelgeyle bir kez daha evlerin kıymetini anlayacağımız günlere geri döndük. Yeni normal şartları altında sosyalleştiğimiz günlere elveda derken evde yapılabilecekler bir kez daha gündeme geldi. Hafta sonunu evinde geçirecekler için yapılabilecek aktiveteleri derledik...

İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını belirtti. Yasakların ardından ‘Evde neler yapılabilir’ sorusu sorulmaya başladı. Evde yapılabilecek 10 aktiveteyi sizler için hazırladık.

FİLM/DİZİ İZLEMEK

film izlemek

Yeniden ‘Netflix batağına düştük’ dediğinizi duyar gibiyiz. Pijamalarınızı giyin ve en sevdiğiniz dizinin yeni bölümlerini izlemeye başlayın. Az hareketle birlikte dizi izleyeceğiniz için abur cubur tüketmemeye özen göstermenizi tavisye edebiliriz. Ne kadar başarlı olabilirseniz tabi...

KİTAP OKUMAK

kitap okuma

‘Kitap okumaya zaman bulamıyorum’ diyenler arasındaysanız bu zaman dilimi tam size göre... Hemen sevdiğiniz yazarların kitapları sipariş edin ve kokusu bütün evinizi dolduracak kahvenizle kitap keyfi yapın.

DIŞARIDAN CAMI İZLEMEK

camdan dışarıyı izlemek

Koronavirüsün ne zaman biteceği henüz belli olmadığı için sanırım hayatı bir süre daha evlerinizin camından seyretmek zorunda kalacaksınız. Bu nedenle sokağa çıkma yasağından muaf olanları izleyerek, maske takmayanların sayısını sayabilirsiniz. Seyahat sırasında elektrik direklerini saymak kadar eğlenceli bir aktive olacağına eminiz.

MÜZİK DİNLEMEK

müzik dinlemek

Evde olmanız kös kös oturacağınız anlamına gelmiyor. Kalkın ve hareket edin. En sevdiğiniz şarkıyı açın ve bağıra bağıra onu söyleyin. Bir de hareketli bir şarkıysa biraz dans etmenin kimseye bir zararı olmaz.

GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMA YAPMAK

görüntülü konuşmak

Teknolojinin nimetlerinden faydalanmayacağınızı düşünmek haksızlık olurdu. Sosyalleşmek için akıllı telefonlarınıza sarılabilirsiniz. Madem artık evlerde toplanmak da yasak o zaman arkadaş sohbetlerinizi görüntülü konuşmalara taşıyabilirsiniz.

SPOR YAPMAK

spor yapmak

‘Spor salonları kapatıldı, yürüyüş bile yapamıyoruz’ spor aktivietlerini yerine getirmemek için bir bahane olmamalı. Evinizde de spor yapabilirsiniz. Ağırlık kaldırabilir, yoga yapabilirsiniz. Hatta evinize bir koşu bandı alarak gözlerinizi kapatıp kendinizi ormanda yürüyüş yaparken hayal edebilirsiniz.

YEMEK YAPMAK

yemek yapmak

Karantina aktivetelerinin bir numaralı yeri tabii ki mutfak! Mutfakta zaman geçirmek kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olur. Evinizi mis gibi kokutan tariflerle mutluluk hormonunuzu tavan yaptırabilirsiniz.

ÖRGÜ ÖRMEK/ DİKİŞ YAPMAK

örgü örmek

Karantina yaratıcılık kanallarının artması için biçilmiş kaftandır. Hazır kış aylarının gelmesiyle beraber sıcacık bereler ve atkı modelleri tam size göre! Yumuşacık yumaklarınızı alın ve sıcacık evinizde kışa hazırlık için örgülerinize başlayın. ‘Ben örgü bilmiyorum’ diyenler için ise bir diğer önerimiz dikiş dikmek! Eskiyen ve modası geçen kıyafetlerinize yeni bir tarz katmanın tam sırası...

OYUN OYNAMAK

oyun oynamak

Oyun tutkunları ne demek istediğimizi çok iyi anlaycaktır. Adeta yarınlar yokmuşcasına hunharca oyun oynabileceğiniz bir zaman dilimin içindesiniz. En sevdiğiniz oyun ve siz, ona ayırabileceğiniz bir sürü zaman... Bir insan hayatta daha fazla ne isteyebilir ki?

KRİZİ FIRSATA ÇEVİRMEK

online eğitim

Online eğitim için kanalları araştırabilirsiniz. İlgi duyduğunuz herhangi bir konuyla ilgili eğitim alabilir ve çok özlediğiniz öğrencilik yıllarınıza geri dönebilirsiniz.

BONUS: KAVGA ETMEK

kavga etmek

Karantinanın bir diğer aktivetesi ise ne yazık ki kavga etmek oluyor. Tavsiye etmediğimiz bir eylem olsa da yapacağınıza çok eminiz. Eşiniz ve aile fertlerinizle belki de yıllardır çözemediğiniz bir sorunu bu karantina döneminde nihayete erdirebilirsiniz. Neden olmasın?

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