Sokağa çıkma yasağının kesinleşmesinden sonra karantina aktiviteleri bir kez daha gündeme geldi! Sokağa çıkma yasağında evde yapılabilecek 10 aktivite!

Koronavirüsün ne zaman biteceği henüz belli olmadığı için sanırım hayatı bir süre daha evlerinizin camından seyretmek zorunda kalacaksınız. Bu nedenle sokağa çıkma yasağından muaf olanları izleyerek, maske takmayanların sayısını sayabilirsiniz. Seyahat sırasında elektrik direklerini saymak kadar eğlenceli bir aktive olacağına eminiz.

‘Kitap okumaya zaman bulamıyorum’ diyenler arasındaysanız bu zaman dilimi tam size göre... Hemen sevdiğiniz yazarların kitapları sipariş edin ve kokusu bütün evinizi dolduracak kahvenizle kitap keyfi yapın.

Yeniden ‘Netflix batağına düştük’ dediğinizi duyar gibiyiz. Pijamalarınızı giyin ve en sevdiğiniz dizinin yeni bölümlerini izlemeye başlayın. Az hareketle birlikte dizi izleyeceğiniz için abur cubur tüketmemeye özen göstermenizi tavisye edebiliriz. Ne kadar başarlı olabilirseniz tabi...

İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını belirtti. Yasakların ardından ‘Evde neler yapılabilir’ sorusu sorulmaya başladı. Evde yapılabilecek 10 aktiveteyi sizler için hazırladık.

MÜZİK DİNLEMEK

Evde olmanız kös kös oturacağınız anlamına gelmiyor. Kalkın ve hareket edin. En sevdiğiniz şarkıyı açın ve bağıra bağıra onu söyleyin. Bir de hareketli bir şarkıysa biraz dans etmenin kimseye bir zararı olmaz.

GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMA YAPMAK

Teknolojinin nimetlerinden faydalanmayacağınızı düşünmek haksızlık olurdu. Sosyalleşmek için akıllı telefonlarınıza sarılabilirsiniz. Madem artık evlerde toplanmak da yasak o zaman arkadaş sohbetlerinizi görüntülü konuşmalara taşıyabilirsiniz.

SPOR YAPMAK

‘Spor salonları kapatıldı, yürüyüş bile yapamıyoruz’ spor aktivietlerini yerine getirmemek için bir bahane olmamalı. Evinizde de spor yapabilirsiniz. Ağırlık kaldırabilir, yoga yapabilirsiniz. Hatta evinize bir koşu bandı alarak gözlerinizi kapatıp kendinizi ormanda yürüyüş yaparken hayal edebilirsiniz.

YEMEK YAPMAK

Karantina aktivetelerinin bir numaralı yeri tabii ki mutfak! Mutfakta zaman geçirmek kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olur. Evinizi mis gibi kokutan tariflerle mutluluk hormonunuzu tavan yaptırabilirsiniz.

ÖRGÜ ÖRMEK/ DİKİŞ YAPMAK

Karantina yaratıcılık kanallarının artması için biçilmiş kaftandır. Hazır kış aylarının gelmesiyle beraber sıcacık bereler ve atkı modelleri tam size göre! Yumuşacık yumaklarınızı alın ve sıcacık evinizde kışa hazırlık için örgülerinize başlayın. ‘Ben örgü bilmiyorum’ diyenler için ise bir diğer önerimiz dikiş dikmek! Eskiyen ve modası geçen kıyafetlerinize yeni bir tarz katmanın tam sırası...