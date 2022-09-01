Sokağı kan gölüne çeviren kaza! Jest yapayım derken canından oluyordu

Yeni mülkünü satıl almasının üzerinden 24 saat bile geçmemişken, eşi Paige'i şaşırtmak için yeni evlerine bir pankart asmak istedi. Terliklerini giyip eve giden genç adam, pencereye uzanmak için üst üste yığdığı kapılardan birinin üzerine çıktı. Ancak makasın elinden kayması üzerine hareket eden Scott, sağ ayağını yanlışlıkla cama geçirdi.

SALDIRI ZANNETTİLER

Bacağından kan fışkıran genç adam acı içinde bağırdı. Komşularını bir saldırı olduğunu düşünecek kadar panikleten çığlığı, acısının boyutunu az çok hayal edilebilir kılıyordu. Genç adam, kanamanın durmayacağının fark edince, karısından yardım istemek için yalpalayarak eski evine yürüdü. Eşi ve çocukları onun kanlar içinmde görünce şoke oldular.

ŞANS ESERİ ORADAYDI

Şans eseri o esnada bir ruh sağlığı hemşiresi olan Laura Hayes, oradan geçiyordu ve ailenin yardıma ihtiyacı olduğunu görünce hemen durdu. Eş zamanlı olarak bir komşusu ilk yardım çantasıyla yardıma koştu. Olayın ardından konuşan Hayes, kanamasının oldukça şiddetli olduğunu ve 30 dakika sonra ölmüş olabileceğini söyledi.

ÖLECEĞİNİ SANDI

Hastaneye kaldırılan Scott, ciddi bir operasyon geçirdi ve bacağı alçıya alındı. Ancak genç adamın bir daha asla düzgün yürüyememe ve kalıcı olarak topal kalma ihtimali olduğu açıklandı. Scott yaptığı açıklamada "Eşime ve çocuklarıma onları sevdiğimi söyledim çünkü onları bir daha görüp göremeyeceğimden emin değildim" dedi.



