İçtiği şeyin üzüm suyu olduğunu sanıyordu! Feci şekilde can verdi

San Mateo, California'daki Atria Park Kıdemli Yaşam Tesisi'nde gerçekleşen olayda, Gertrude Elizabeth Murison Maxwell, görevliler yanlışlıkla zehirli bir sıvı verdikten sonra hastaneye kaldırılan üç sakinden biriydi. Yaşlı kadın hastaneye ulaştırıldığında ağzında ve yemek borusunda şiddetli kabarmalar tespit edildi. Maxwell, tedavilere rağmen hayatta kalamadı.

GÖREVLİLERİ SUÇLADI

Kızı Cutchin, yaptığı açıklamada annesinin bunama hastalığından muzdarip olduğunun ve birinin gözetimi olmadan bardağı ağzında bile götüremeyeceğini iddia etti ve bakımevi görevlilerini dikkatsizlikle suçladı.

KARIŞTIRMIŞ OLABİLİRLER

Huzurevi ise yaptıkları açıklamada taziyelerini bildirdi ve olayı kendi içlerinde araştırırken yerel yetkililerle de işbirliği yaptıklarını açıkladı. İçeriden bir kaynak, bahsi geçen sıvının rengi sebebiyle üzüm suyuyla karıştırılmış olabileceğini iddia etti.



