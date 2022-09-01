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  4. İçtiği şeyin üzüm suyu olduğunu sanıyordu! Feci şekilde can verdi

İçtiği şeyin üzüm suyu olduğunu sanıyordu! Feci şekilde can verdi

01.09.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika'da bir huzurevinde yaşayan Gertrude Elizabeth Murison Maxwell, bakımevinde kendisine meyve suyu yerine temizlik maddesi verilmesi üzerine hayatını kaybetti. Talihsiz kadının kızı Marcia Cuthcin, annesinin bir hataya kurban gittiğini iddia etti ve bakımevini suçladı.

İçtiği şeyin üzüm suyu olduğunu sanıyordu! Feci şekilde can verdi

San Mateo, California'daki Atria Park Kıdemli Yaşam Tesisi'nde gerçekleşen olayda, Gertrude Elizabeth Murison Maxwell, görevliler yanlışlıkla zehirli bir sıvı verdikten sonra hastaneye kaldırılan üç sakinden biriydi. Yaşlı kadın hastaneye ulaştırıldığında ağzında ve yemek borusunda şiddetli kabarmalar tespit edildi. Maxwell, tedavilere rağmen hayatta kalamadı.

GÖREVLİLERİ SUÇLADI

BAKIM EVŞ

Kızı Cutchin, yaptığı açıklamada annesinin bunama hastalığından muzdarip olduğunun ve birinin gözetimi olmadan bardağı ağzında bile götüremeyeceğini iddia etti ve bakımevi görevlilerini dikkatsizlikle suçladı.

KARIŞTIRMIŞ OLABİLİRLER

Huzurevi ise yaptıkları açıklamada taziyelerini bildirdi ve olayı kendi içlerinde araştırırken yerel yetkililerle de işbirliği yaptıklarını açıkladı. İçeriden bir kaynak, bahsi geçen sıvının rengi sebebiyle üzüm suyuyla karıştırılmış olabileceğini iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
yaşlılık
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