Yanlışlıkla kovanı kesince olanlar oldu! 20.000 kez sokulan adam 30 arıyı da yutunca...

Annesi Shawna Carter, tıbbi masraflarını ödemek için başlattığı çevrimiçi bir bağış toplama sayfasında, Bellamy'nin şu anda hastanede solunum cihazına bağlı olduğunu açıkladı. Bir limon ağacının dallarını budarken, yanlışlıkla bir Afrika katil arı kovanını kesen genç adam arılar tarafından on binlerce kez sokuldu.

KİMSE YARDIM EDEMEDİ

Bellamy'nin büyükannesi Phyllis Edwards, torunu dalları kesmeye başladığında, arıların ortaya çıktığını, genç adam kendini kurtarmaya çalışsa da başaramadığını ve ''Bana yardım et!'' diye bağırdığını anlattı.

Ancak ne yazık ki kimse ona yardım edemedi. Çünkü ailesi de arıların saldırısına uğramıştı. Büyükanne Edwards, "Austin'e ulaşmak için merdiveni tırmanmaya çalışacaktım ama ona ulaşamadım çünkü etrafım arılarla çevriliydi" diye anlattı.

İTFAİYE EKİBİ YETİŞTİ

Sonunda olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, müdahale ederek genç adamı ağaçtan indirmeyi başardılar. Yerel basının bildirdiğine göre, Bellamy hava yoluyla Cincinnati Üniversitesi Tıp Merkezi'ne kaldırılırken, büyükkannesi Edwards da bir ambulansla bölge hastanesine götürüldü.

KOMAYA ALINDI

Bellamy solunum cihazına bağlandı ve komaya alındı. Saldırı esnasında 30 tane arı yuttuğu keşfedilen genç adamın annesi, Pazar sabahına kadar arıların emme yoluyla genç adamın vücudundan çıkarıldığını aktardı.

RAHAT BİR NEFES ALDI

Bellamy nihayet Çarşamba günü uyandı, ancak hala hastanede istirahat ettiği ve doktorların onun tamamen iyileşmesini beklediği söylendi. Olay sırasında orada olmayan ve kendisine haber verildiğinde bunu kaldıramayıp bayıldığını anlatan anne Carter, sonunda rahat bir nefes aldığını söyledi.



