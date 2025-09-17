'Sokak çeşmesinden su aldın' cezası: 6 bin 804 lira! Maaş hesabına bakınca bir kez daha şaşırdı

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU), İskenderun’un Değirmendere Yaylası’nda yaşayan 85 yaşındaki Lütfiye Yaman'a, sokak çeşmesinden su aldığı gerekçesiyle 6 bin 804 liralık ‘kaçak su kullanımı' cezası kesti. 15 bin lira maaşı olduğunu belirten kadın cezanın otomatik ödemeden direkt kesildiğini belirtti. HATSU, sokak çeşmesinin suyunu kullandığı için 22 Ağustos’ta verilen cezaya itiraz eden kadının başvurusunu reddetti. Sokak çeşmesindeki musluk ekiplerce söküldü, su borusunu da tıkaçla kapatıldı.

CEZANIN SEBEBİ NE?

HATSU görevlileri, verilen 6 bin 804 liralık ‘kaçak su kullanımı cezasının' sebebini, sokak çeşmesine bağlanan hortumla bahçe sulaması yapılması olarak gösterdi.

85 yaşındaki Yaman için HATSU görevlileri tarafından tutulan tespit tutanağında "Yapılan kontrolde yol kenarına abonesiz, sayaçsız meydan çeşmesi adı altında olan çeşmeye hortum takarak evin bahçesine su çektiği tespit edilmiştir. İçme suyu ekiplerinin yol kenarında bulunan çeşmeyi ana hattan kesmesi gerekmektedir" ifadesine yer verildi.

CEZAYA İTİRAZ ETTİ

İskenderun Ses Gazetesi'den Akın Bodur'un haberine göre Cezaya itiraz eden Lütfiye Yaman, dilekçesinde, Kaledibi Mahallesi Ecevit Sokaktaki evinde su aboneliği olduğunu, sokak çeşmesinden kaçak su aldığı iddiasının doğru olmadığını ifade etti.

OTOMATİK ÖDEMEDEN KESİLDİ

Evde tek başına yaşadığını anlatan 85 yaşındaki Lütfiye Yaman, 15.750 lira olan dul maaşından 6 bin 804 liralık ‘kaçak su kullanımı cezasının' otomatik ödemeden kesildiğini belirterek, "Cezayı yazan personel herhangi bir bildirim yapmadan, tarafıma ait olmayan hortumun sokak çeşmesine bağlı olmasından dolayı yazdığı cezanın iptalini talep ediyorum" ifadesine yer verdi.

OĞLU İSYAN ETTİ

Lütfiye Yaman'ın oğlu Osman Yaman da , "Annemin bu saydığınız maddelere uyan bir eylemini gösteren elinizde bir kanıtınız var mı?" diyerek isyan etti.

HATSU İTİRAZI REDDETTİ

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Kaçak Su ve Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından yapılan itiraza verilen yanıtta, Lütfiye Yaman'ın cezaya yaptığı itirazın reddedildiği belirtildi.

"ÇEŞMEDEN BİDONLA SU BİLE ALINMAZ"

Kurumun verdiği yanıtta şu ifadeler yer aldı;

"HATSU Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğinin 41. maddesi; Kaçak Su Kullanmak: 'Su

dağıtım ve şebeke hattından, şube yolundan, kuyu ve kaynaktan delerek boru döşeyerek, motor bağlayarak, hayratlardan, kamuya ait park, bahçe, orta refüj ve ibadethanelerdeki hatlardan, yangın tesisatlarından, amacı dışında su kullananlar (arabasını yıkayanlar, bahçesini sulayanlar, tankerle veya bidonla su taşıyanlar, geçici olarak hortum takarak) vs. yöntemlerle sayaçsız su temin edenler kaçak su kullanmış olurlar' hükmü yer almaktadır. Bu hükmü ihlal ederek kaçak su kullanmanızla, tarafınıza 22.08.2025 tarih ve 35089 seri nolu tutanak tanzim edilerek cezai işlem uygulanmıştır. Daire başkanlığımız nezdinde yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, tesis edilen iş ve işlemlerde herhangi bir hata bulunmamaktadır. Söz konusu borcun ödenmesi hususunda gereğini rica ederim."

CEZA BELGESİNDEKİ FOTOĞRAF FARKLI ÇEŞME'YE AİT ÇIKTI

Yetkililerin tutanakla tespit ettiği ve ceza gerekçesi olarak gösterdiği 'hortum takımı çeşmenin' fotoğrafı ile 6 bin 804 liralık ‘kaçak su kullanımı cezası' verilen 85 yaşındaki Lütfiye Yaman'ın evinin yanındaki çeşme farklı çıktı. Ayrıca, aynı sokak üzerinde 4 çeşme, bölgede ise 30'un üzerinde çeşme bulunduğu görüldü. Değirmendere Yaylası’nda yöre sakinleri, 1978 yılında yörede oturanların verdiği paralarla yaylaya Değirmen Deresi'nden içme suyunu borularla çektiklerini, 47 yıldır da bölgede çeşme sularının sebil olarak bulunduğunu söyledi. Yöre sakinleri, "HATSU'nun çektiği borularla içme suyunu kullanıyoruz ama bu su sık sık kesiliyor ve yaylada oturanlar da 47 yıl önce çekilen sebil çeşme suyunu (meydan suyunu) kullanıyor" diye konuştu.