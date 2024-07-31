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  4. Sokak Hayvanları hakkındaki teklif kabul edildi, vekiller poz verdi! Pınar Altuğ'dan sert tepki

Sokak Hayvanları hakkındaki teklif kabul edildi, vekiller poz verdi! Pınar Altuğ'dan sert tepki

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
31.07.2024 09:13
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Sokak hayvanları düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı. Meclis'te oylama sonrası verilen poz ise sosyal medyada gündem oldu. Pınar Altuğ da selfie çektiren milletvekillerine tepki gösterdi.

Sokak Hayvanları hakkındaki teklif kabul edildi, vekiller poz verdi! Pınar Altuğ'dan sert tepki

Sokak hayvanları ile ilgili düzenlemeler içeren ve kamuoyunda tepkilere neden olan 17 maddelik "Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" son günlerde gündemde.

Büyük tepki gören kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Meclis, oylama sonrası 1 Ekim'e kadar tatile girdi.

Teklifin 5. maddesi, sokak köpeklerinin öldürülmesinin yolunu açıyor. En çok tepki gören maddelerden biri olan bu madde için sosyal medyada çeşitli kampanyalar da yapıldı. Ünlü isimler de bu kampanyalara katılarak tepkilerini dile getirdi.

Teklifin kabul edilmesinin ardından bazı vekillerin poz vermesi de tepkiyle karşılandı.

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Pınar Altuğ da bu poza tepki gösteren isimler arasında yer aldı. Pınar Altuğ "Masum bir canlıyı öldürme kararı verdiği için kendiyle gurur duyan insanlar! Anlamıyorum anlayamıyorum" diyerek tepkisini sosyal medyadan paylaştı.

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Pınar Altuğ
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