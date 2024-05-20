Sokak köpekleri tartışmasında yeni iddia! "Kanun revize edilmek üzere Meclis'e geliyor"

Sokak hayvanları konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bakan ve bürokratlardan bilgi aldığı toplantının detayları kulisleri hareketlendirmişti. Toplantıda aşama aşama kısırlaştırma, aşılama, köpeklerin sahiplendirilmesi için süre verilmesi gibi önerilerin gündeme geldiği iddia edilmişti. Gazeteci Mehmet Çek de konuyla ilgili yaptığı bir paylaşımda Meclis detayına dikkat çekti.



"MECLİS'E GELİYOR"

Çek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Sokak köpekleri terörü sonlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayarı da talimatı da verdi. 5199 sayılı kanun revize edilmek üzere (Perşembe günü) Meclis'e geliyor." ifadelerini kullandı.

Sokak Köpekleri Terörü Sonlanıyor!



Cumhurbaşkanı Erdogan ayarı da talimatı da verdi: 5199 sayılı kanun revize edilmek üzere (Perşembe günü) meclise geliyor. — Mehmet Çek (@mehmetcek06) May 20, 2024







