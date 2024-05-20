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Sokak köpekleri tartışmasında yeni iddia! "Kanun revize edilmek üzere Meclis'e geliyor"

20.05.2024 19:27
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Özellikle küçük yaştaki çocukların ısırılması vakalarıyla zaman zaman gündeme gelen sokak köpekleri konusunda flaş bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Mehmet Çek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 5199 sayılı kanunun revize edilmek üzere Meclis'e geleceğini yazdı.

Sokak köpekleri tartışmasında yeni iddia! "Kanun revize edilmek üzere Meclis'e geliyor"

Sokak hayvanları konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bakan ve bürokratlardan bilgi aldığı toplantının detayları kulisleri hareketlendirmişti. Toplantıda aşama aşama kısırlaştırma, aşılama, köpeklerin sahiplendirilmesi için süre verilmesi gibi önerilerin gündeme geldiği iddia edilmişti. Gazeteci Mehmet Çek de konuyla ilgili yaptığı bir paylaşımda Meclis detayına dikkat çekti.
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"MECLİS'E GELİYOR"

Çek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Sokak köpekleri terörü sonlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayarı da talimatı da verdi. 5199 sayılı kanun revize edilmek üzere (Perşembe günü) Meclis'e geliyor." ifadelerini kullandı.


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sokak köpekleri
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