Sokak lambaları üzerinden internet dağıtılmak

Kısa bir süre önce geliştirilen ve birçok platformda duyurulan Li-Fi teknolojisi artık internetin bütün insanlara yayılmasını sağlayacak. Böylece internetin girmediği hiçbir mekan kalmayacak. Asıl hedef bu olsa bile yine de Li-Fi teknolojisi ile ilgili akıllarda bazı soru işaretleri bulunuyor.

Radyo dalgalarının led ışık ile bütünleşmesi anlamına gelen Li-Fi teknolojisi, son dönemlerin popüler donanımları içerisinde yer alıyor. Özellikle de Nokia gibi büyük şirketler bu teknolojiye kritik önem veriyor.

Radyo dalgaları ile yayılan veriler LED ışıkları sayesinde ışığın içerisinde bir veri haline geliyor. Bu verilere insan gözünün erişme imkanının bulunmaması güvenlik önlemlerini artırıcı bir etki oluşturuyor. Işıklardaki veriler interneti algılayabilen cihazlarda şifre olarak çözülüyor.

Muhtemelen çok yakın bir zamanda artık sokak lambalarının etrafında bir sürü insan olduğunu görebilirsiniz. Geleceğin teknolojisi olarak değerlendirilen nesnelerin interneti ve Li-Fi teknolojisi büyük kolaylıklar sağlayacak diyebiliriz.

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