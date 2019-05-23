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Sokak ortasında cinayet! Polislere ilk sözü 'Ben de sizi bekliyordum' oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 05:20 | Son Güncelleme

Muğla'nın Milas ilçesinde bir kişi, eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi av tüfeğiyle öldürdü. Şüpheli C.K. olay yerine gelen polis ekiplerine, "Ben de sizi bekliyordum" diyerek teslim oldu.

Sokak ortasında cinayet! Polislere ilk sözü 'Ben de sizi bekliyordum' oldu!

Akkent Mahallesi Erdal Çerçi Caddesi'nde C.K. amcasının kızıyla evli olan Özkan K. ile eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürerek tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.K. yanında getirdiği av tüfeği ile Özkan K'ya ateş ederek bacağından ve göğsünden yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Özkan K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

C.K. olay yerine gelen polis ekiplerine, "Ben de sizi bekliyordum" diyerek teslim oldu.

Özkan K'nin cesedi incelemenin ardından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, C.K. gözaltına alındı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Milas cinayet

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