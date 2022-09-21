Sokak ortasında cinsel ilişkiye girip sosyal medyada paylaştı! ''Sırada neresi var?''

Liverpool’un popüler eğlence lokasyonlarından biri olan Concert Square'de dizlerinin üzerine çökerek erkek arkadaşına oral seks yapan genç bir kadının görüntüsü herkesi şaşırtmıştı. Çevresindekilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye giren ikili, insanların onları görüntülediğinden habersizdi. Ancak kısa süre sonra, o görüntüler sosyal medyada viral oldu.

KENDİ HESABINDA PAYLAŞTI

İkilinin kimliklerinin polisler tarafından tespit edilmesinin ardından görüntülerdeki genç kadının Kelly Couisins, adamın ise Joe Firby olduğu ortaya çıktı. Couisins ayrıca olayın görüntülerini kendi sosyal medya hesabında da paylaşmış ve "Sırada nerede var? Crosby Sahili, Mathew Caddesi, Saint John's Garden's mı yoksa rıhtımlar mı?" şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.

MAHKEMEYE KATILMADI

Cousins, bugün mahkemede halka açık ahlaka aykırı davrandığını kabul etti ve önümüzdeki ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Gerçekleşen mahkemeye katılmayan Joe Firby'nin ise bir sonraki duruşmada orada olacağı belirtildi ve ikilinin o zamana kadar kefaletle serbest bırakılması kararı alındı.



