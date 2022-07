Mekanik boğa üzerinde cinsel ilişkiye giren çift kabusu yaşadı! Hastaneye zor yetiştiler

TLC'nin Sex Sent Me to the ER programında Lisa ve erkek arkadaşı Darren’in cinsel ilişki sırasında yaşadıkları ilginç bir kıza yeninden canlandırıldı. Çalıştığı barda mekanik boğayı her gördüğünde bir fantezi geliştirdiğini söyleyen Lisa, “Her zaman kafamın bir köşesinde mekanik boğanın üzerinde cinsel ilişkiye girmek vardı. Bunun çok heyecanlı olacağını düşündüm” dedi.

YANIKLARLA KAPLIYDI

Çalıştığı barda müşterilerin çıkmasından sonra bir süre daha dükkanda kalan Lisa ve Darren mekanik boğanın üzerinde cinsel ilişkiye girmeye başladı. Cinsel ilişki sırasında vajinasına elektrik çarpan kadın büyük bir acıyla yerde kıvranmaya başladı. O sırada Darren’in yardımıyla Lisa hastanenin acil servisine gitti.

Lisa'ya vajinanın içi de dahil olmak üzere tüm pelvik bölgesinin yanıklarla kaplı olduğu ve iyileşene kadar en az iki hafta cinsel aktiviteden uzak durması gerektiği söylendi.