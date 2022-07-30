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Mekanik boğa üzerinde cinsel ilişkiye giren çift kabusu yaşadı! Hastaneye zor yetiştiler

30.07.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de yaşayan bir çift ilginç bir fantezilerinin varlığından söz ederek bunu hayata geçirmek istedi. Lisa ve erkek arkadaşı Darren mekanik bir boğanın üzerinde cinsel ilişkiye girdi. O sırada Lisa’nın vajinasına elektrik çarptı. Büyük bir acıyla olduğu yerde kilitlenen kadın erkek arkadaşının yardımıyla hastaneye götürüldü.

Mekanik boğa üzerinde cinsel ilişkiye giren çift kabusu yaşadı! Hastaneye zor yetiştiler

TLC'nin Sex Sent Me to the ER programında Lisa ve erkek arkadaşı Darren’in cinsel ilişki sırasında yaşadıkları ilginç bir kıza yeninden canlandırıldı. Çalıştığı barda mekanik boğayı her gördüğünde bir fantezi geliştirdiğini söyleyen Lisa, “Her zaman kafamın bir köşesinde mekanik boğanın üzerinde cinsel ilişkiye girmek vardı. Bunun çok heyecanlı olacağını düşündüm” dedi.

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YANIKLARLA KAPLIYDI

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Çalıştığı barda müşterilerin çıkmasından sonra bir süre daha dükkanda kalan Lisa ve Darren mekanik boğanın üzerinde cinsel ilişkiye girmeye başladı. Cinsel ilişki sırasında vajinasına elektrik çarpan kadın büyük bir acıyla yerde kıvranmaya başladı. O sırada Darren’in yardımıyla Lisa hastanenin acil servisine gitti.

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Lisa'ya vajinanın içi de dahil olmak üzere tüm pelvik bölgesinin yanıklarla kaplı olduğu ve iyileşene kadar en az iki hafta cinsel aktiviteden uzak durması gerektiği söylendi.

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