Sosyal medyada bir anda gündem oldu! Sokak ortasında cinsel ilişkiye giren çift herkesi şaşırttı

Liverpool’un popüler eğlence lokasyonlarından biri olan Concert Square'de dizlerinin üzerine çökerek erkek arkadaşına oral seks yapan bir kadının görüntüsü herkesi şaşırttı. Çevresindekilere aldırış etmeden cinsel temasta bulunan ikili, etrafındaki kişilerin kendilerini kaydettiğinden habersizdi. Görüntülerin sosyal medya gündem yaratması üzerine polis harekete geçti.

“GÖRÜNTÜLERİ ARAŞTIRIYORUZ”

Merseyside Polisi Liverpool Toplum Polisliği ekibinden Müfettiş Diane Pownall, dedektiflerin ismi açıklanmayan çifti adalete teslim etmek için çalıştığını doğruladı. Müfettiş Pownall, “Liverpool Şehir Merkezinde halka açık bir yerde iki kişinin cinsel ilişkiye girdiğini gösteren sosyal medyada dolaşan video görüntülerini araştırıyoruz” dedi.

Görüntülerin çekildiği yer ve zamanı belirlemek için çalışmalarını hızlandırdıklarını dile getiren Müfettiş Pownall, “Görüntülerin Konser Meydanı'nda çekildiğine inanıyoruz ve olayın tam olarak ne zaman gerçekleştiğini belirlemek için ortaklarımızla birlikte çalışmak da dahil olmak üzere kapsamlı soruşturmalar yürütüyoruz.” diye konuştu.



