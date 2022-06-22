Sokak ortasında iğrenç olay! Çevredekilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye giren çift polis arabalarıyla kuşatıldı

İngiltere’nin Basingstoke kentinin Hampshire bölgesinde bir çift halka açık alanda cinsel ilişkiye girdi. Kasabadaki St. Michael’s Yolu’nun kenarındaki çim alanda yakınlaşan çift, yoldan geçenlerin şikayeti üzerine polis ekiplerine yakalandı. Olay yerine dört polis arabası birden gelirken bölge olay yeri bandıyla çevrelendi ve polis arabaları dışarıdan kimsenin göremeyeceği bir şekilde konumlandırıldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Olay yerel basında yer almasından sonra sosyal medya kullanıcıları arasında popüler olmayı başardı. Sosyal medya kullanıcıların bazıları çifte yönelik olarak polis ekiplerinin gereğinden fazla önem aldığını savundu.

Olay yerinde tutuklanarak gözaltına alınan çift 31 Temmuz’da mahkemeye çıkmak üzere kefaletle serbest bırakıldı. Çiftin kamu düzenine aykırı hareket etme suçundan hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.



