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Sokak ortasında iğrenç olay! Çevredekilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye giren çift polis arabalarıyla kuşatıldı

22.06.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin Basingstoke kentinde yaşanan bir olay yerel basında geniş yankı uyandırdı. Londra’nın yaklaşık 31 kilometre kuzeyinde bulunan kentte ismi açıklanmayan bir çift kamuya açık alanda cinsel ilişkiye girdi. Şikayetlerin üzerine olay yerine gelen polis ekipleri takviye kuvvetlerle çiftin etrafında arabalarla bir duvar ördü.

Sokak ortasında iğrenç olay! Çevredekilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye giren çift polis arabalarıyla kuşatıldı

İngiltere’nin Basingstoke kentinin Hampshire bölgesinde bir çift halka açık alanda cinsel ilişkiye girdi. Kasabadaki St. Michael’s Yolu’nun kenarındaki çim alanda yakınlaşan çift, yoldan geçenlerin şikayeti üzerine polis ekiplerine yakalandı. Olay yerine dört polis arabası birden gelirken bölge olay yeri bandıyla çevrelendi ve polis arabaları dışarıdan kimsenin göremeyeceği bir şekilde konumlandırıldı.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Olay yerel basında yer almasından sonra sosyal medya kullanıcıları arasında popüler olmayı başardı. Sosyal medya kullanıcıların bazıları çifte yönelik olarak polis ekiplerinin gereğinden fazla önem aldığını savundu.

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Olay yerinde tutuklanarak gözaltına alınan çift 31 Temmuz’da mahkemeye çıkmak üzere kefaletle serbest bırakıldı. Çiftin kamu düzenine aykırı hareket etme suçundan hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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