MAGAZİN

Sokakta kavga: Ayakta durmakta zorlandı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.03.2018 14:05 | Son Güncelleme

Genç model bir kutlama için gittiği bar çıkışında yanındaki genç adamla kavga ederken görüntülendi

Sokakta kavga: Ayakta durmakta zorlandı!

Moda dünyasının son dönemde yıldızı yükselen isimlerinden biri olan Ireland Baldwin için Los Angeles'ta gittiği kutlama gecesi kötü bitti.

Gece boyu arkadaşlarıyla eğlenen ve gecenin keyfini çıkaran 22 yaşındaki Baldwin, gecenin sonunda ise yanındaki genç adamla uzun süre kavga etti.

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AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

Bardan yanındaki genç adamla birlikte çıkan Ireland Baldwin'in ayakta durmakta zorlandığı da dikkatlerden kaçmadı. Yanındaki genç adam ise Baldwin'in haraketli bir şekilde ve sesini yükselterek söylediklerini soğukkanlı bir biçimde dinledi. Ireland Baldwin ve yanındaki genç adam daha sonra gelen bir araca birlikte binerek gecenin karanlığında kayboldu.

Hollywood'un iki ünlü oyuncusu Kim Basinger ile Alec Baldwin'in kızı olan Baldwin, hızlı gece hayatıyla da tanınıyor.

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Ireland baldwin genç model

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