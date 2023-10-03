MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sokakta yarı çıplak yürüyen manken Melisa Aydınalp'in açıklamaları gündem oldu! Yürüyüşleri bakın neden yapıyormuş

Sokakta yarı çıplak yürüyen manken Melisa Aydınalp'in açıklamaları gündem oldu! Yürüyüşleri bakın neden yapıyormuş

03.10.2023 17:36 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Bağdat Caddesi'nde her gün yaptığı yarı çıplak yürüyüşle dikkat çeken ve gözaltına alınan Melisa Aydınalp şimdi de açıklamalarıyla gündem oldu. Aydınalp, yaptığı yürüyüşle kadın vücudunun ayıplanacak ya da illegal bir şeyi olmadığını anlatmaya çalıştığını dile getirdi. Aydınalp yaptığı yürüyüşlerin sebebini açıkladı.

Türkiye'nin konuştuğu olay, İstanbul Kadıköy'de yaşandı. 23 yaşındaki Melisa Aydınalp isimli manken ve sosyal medya fenomeni her gün aynı saatte Bağdat Caddesi'nde yarı çıplak şekilde yürüyüşe çıktı.

Yapılan şikayetler üzerine gözaltına alınan Aydınalp, savcılıktaki ifadesinde 'Kimseyi rahatsız etmek için bu şekilde giyinmediğini, kıyafetinin göğüs bölgesinin kapalı olduğunu' söyledi.

Kıyafetleri sebebi ile gözaltına alınarak "ahlak ve toplum değerleri" ile ilgili kitaplar okumak şartıyla serbest bırakılan manken Melisa Aydınalp, yaptığı yürüyüşle kadın vücudunun ayıplanacak ya da illegal bir şeyi olmadığını anlatmaya çalıştığını söyledi.

Melisa Aydınalp 0

Onedio'dan Pelin Çini'ye konuşan Aydınalp, "Ben aslında çok normal bir şeyi anlatmaya çalışıyorum. Kadın vücudunun korkulacak, ayıplanacak, tehlikeli ya da illegal bir şey olmadığını. Biz kadınların da ne bacaklarımızdan ne popomuzdan yani bedenimizin hiçbir yerinden ve seçtiğimiz kıyafetten utanmamamız gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Çünkü 'utanmaya' zorlanıyoruz. Buna şartlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bir kadın kapalı giyindiğinde neden kendi seçimi oluyor da açık giyindiğinde teşhircilik veya dikkat çekme aracı olarak görülüyor?" diye soran Aydınalp, ilk yürüyüşünü de şöyle anlattı:

Melisa Aydınalp 00

''Her gün, her ay, yaz-kış demeden Caddebostan Bağdat Caddesi'nde sembolik olarak başından sonuna kadar her gün yürüdüm Kadınlar için. Kadınların öldürülmesine, katledilmesine, şiddete uğramalarına dikkat çekmek için.

'Özgürlük Yürüyüşü' adını verdim bu yürüyüşümün adına. Kadınların sahip olduğu gücü, cesareti, varlığı, kudreti yansıtsın ve parlatsın diye. Yürüyüşümün her gününü kadınlara atfettim. Kadınların güzel varlığına. Aylar önce Cadde'de sembolik yürüyüşümü yaparken gizlice ve izinsiz bir şekilde görüntülerim bir binanın içinden çekilip gazetelere verilmişti. Kadın olarak konu yine 'hür' irademle ve özgürlüğümle seçtiğim kıyafetlerimdi. İnsanlar tarafından bir 'kadın' olarak 'hür' irademle seçtiğim kıyafetler ilgiyle takip edilmiş, günlerce haber yapılmış, insanlar tarafından kıyafetlerim üzerinden çirkin ve taciz edici, edep adap dersi verilecek kadınlığı hedef gösterilen mesajlar yazıldı.''

NE OLMUŞTU?

Manken Melisa Aydınalp’in Kadıköy, Bağdat Caddesi’nde ip mayoyla gezdiği görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Melisa Aydınalp’in gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmesine karar verdi.

Melisa Aydınalp 1

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen Melisa Aydınalp savcılıkta ifade verdi. Savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği yurtdışı çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol hükmü uygulanmasına karar verdi.

Melisa Aydınalp 2

Hakim, Melisa Aydınalp’in Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün belirleyeceği bir kütüphaneye, haftanın en az iki günü müracaat ederek “ahlak ve toplumsal değerler” ile ilgili kitaplar okumak ve okuduğu kitaplara ilişkin kütüphane tarafından tanzim edilecek takip çizelgesini soruşturma dosyasına sunmak yükümlülüğüne tabi tutulmasına hükmetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O sahneye dayanamadı! "Diziden ayrılırım"O sahneye dayanamadı! "Diziden ayrılırım"
İmaj değiştirdi! Son hali sosyal medyayı salladı İmaj değiştirdi! Son hali sosyal medyayı salladı
Eski kocası Meedo rahatsız oluyordu! Şeyma Subaşı boşanır boşanmaz cesur tarzına döndüEski kocası Meedo rahatsız oluyordu! Şeyma Subaşı boşanır boşanmaz cesur tarzına döndü

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

AVM'de silahlı saldırı! 14 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: 3 ölü, 4 yaralı

AVM'de silahlı saldırı! 14 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: 3 ölü, 4 yaralı

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Alkolü fazla kaçıran çift barın ortasında cinsel ilişkiye girdi

Alkolü fazla kaçıran çift barın ortasında cinsel ilişkiye girdi

Eski sevgilisini erkek arkadaşıyla görünce boğazını kesti

Eski sevgilisini erkek arkadaşıyla görünce boğazını kesti

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.