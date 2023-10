Sokakta yarı çıplak yürüyen manken Melisa Aydınalp'in açıklamaları gündem oldu! Yürüyüşleri bakın neden yapıyormuş

Türkiye'nin konuştuğu olay, İstanbul Kadıköy'de yaşandı. 23 yaşındaki Melisa Aydınalp isimli manken ve sosyal medya fenomeni her gün aynı saatte Bağdat Caddesi'nde yarı çıplak şekilde yürüyüşe çıktı.

Yapılan şikayetler üzerine gözaltına alınan Aydınalp, savcılıktaki ifadesinde 'Kimseyi rahatsız etmek için bu şekilde giyinmediğini, kıyafetinin göğüs bölgesinin kapalı olduğunu' söyledi.

Kıyafetleri sebebi ile gözaltına alınarak "ahlak ve toplum değerleri" ile ilgili kitaplar okumak şartıyla serbest bırakılan manken Melisa Aydınalp, yaptığı yürüyüşle kadın vücudunun ayıplanacak ya da illegal bir şeyi olmadığını anlatmaya çalıştığını söyledi.

Onedio'dan Pelin Çini'ye konuşan Aydınalp, "Ben aslında çok normal bir şeyi anlatmaya çalışıyorum. Kadın vücudunun korkulacak, ayıplanacak, tehlikeli ya da illegal bir şey olmadığını. Biz kadınların da ne bacaklarımızdan ne popomuzdan yani bedenimizin hiçbir yerinden ve seçtiğimiz kıyafetten utanmamamız gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Çünkü 'utanmaya' zorlanıyoruz. Buna şartlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bir kadın kapalı giyindiğinde neden kendi seçimi oluyor da açık giyindiğinde teşhircilik veya dikkat çekme aracı olarak görülüyor?" diye soran Aydınalp, ilk yürüyüşünü de şöyle anlattı:

''Her gün, her ay, yaz-kış demeden Caddebostan Bağdat Caddesi'nde sembolik olarak başından sonuna kadar her gün yürüdüm Kadınlar için. Kadınların öldürülmesine, katledilmesine, şiddete uğramalarına dikkat çekmek için.

'Özgürlük Yürüyüşü' adını verdim bu yürüyüşümün adına. Kadınların sahip olduğu gücü, cesareti, varlığı, kudreti yansıtsın ve parlatsın diye. Yürüyüşümün her gününü kadınlara atfettim. Kadınların güzel varlığına. Aylar önce Cadde'de sembolik yürüyüşümü yaparken gizlice ve izinsiz bir şekilde görüntülerim bir binanın içinden çekilip gazetelere verilmişti. Kadın olarak konu yine 'hür' irademle ve özgürlüğümle seçtiğim kıyafetlerimdi. İnsanlar tarafından bir 'kadın' olarak 'hür' irademle seçtiğim kıyafetler ilgiyle takip edilmiş, günlerce haber yapılmış, insanlar tarafından kıyafetlerim üzerinden çirkin ve taciz edici, edep adap dersi verilecek kadınlığı hedef gösterilen mesajlar yazıldı.''

NE OLMUŞTU?

Manken Melisa Aydınalp’in Kadıköy, Bağdat Caddesi’nde ip mayoyla gezdiği görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Melisa Aydınalp’in gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmesine karar verdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen Melisa Aydınalp savcılıkta ifade verdi. Savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği yurtdışı çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol hükmü uygulanmasına karar verdi.

Hakim, Melisa Aydınalp’in Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün belirleyeceği bir kütüphaneye, haftanın en az iki günü müracaat ederek “ahlak ve toplumsal değerler” ile ilgili kitaplar okumak ve okuduğu kitaplara ilişkin kütüphane tarafından tanzim edilecek takip çizelgesini soruşturma dosyasına sunmak yükümlülüğüne tabi tutulmasına hükmetti.